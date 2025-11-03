За последние 7 млрд лет во Вселенной ощутимо похолодало: какой была температура

Ученые выяснили, что Вселенная была более горячей, чем сейчас в далеком прошлом. Астрономы получили одно из самых убедительных подтверждений нашего понимания эволюции Вселенной.

Открывая холодильник, вы ожидаете, что там будет холоднее, чем на кухне. Аналогично, когда астрономы заглядывают на миллиарды лет назад в историю Вселенную, они ожидают обнаружить, что она была горячее, чем сейчас. Теперь астрономы с поразительной точностью подтвердили это предсказание. Они получили одно из самых убедительных подтверждений нашего понимания эволюции Вселенной. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Астрономы измерили температуру реликтового излучения, которое представляет собой слабое свечение Большого взрыва, пронизывающее все пространство.

Но ученые не измеряли температуру реликтового излучения в том виде, в котором оно существует сегодня. Вместо этого астрономы наблюдали за светом, который путешествовал 7 миллиардов лет, прежде, чем достиг нашей планеты. Таким образом ученые смогли определить температуру Вселенной, в то время, когда она имела половину своего нынешнего возраста.

Астрономы выяснили, что 7 миллиардов лет назад Вселенная была вдвое горячее, чем сейчас. Измерения показали, что температура в очень далеком прошлом составляла на 5,13 градуса Цельсия выше абсолютного нуля, что примерно вдвое превышает сегодняшнюю температуру в 2,7 градуса Цельсия.

Таким образом подтверждено фундаментальное предсказание теории Большого взрыва о том, что Вселенная должна охлаждаться по мере расширения. А это значит, что в далеком прошлом она должна быть более горячей, чем сейчас. Согласно стандартной космологической модели температура реликтового излучения увеличивается пропорционально при взгляде назад во времени. Этот результат представляет собой строгую наблюдательную проверку стандартной космологической модели и накладывает важные ограничения на наше понимание тепловой истории Вселенной.

Подтверждено фундаментальное предсказание теории Большого взрыва о том, что Вселенная должна охлаждаться по мере расширения Фото: Live Science

Ученые смогли получить этот важный результат с помощью радиотелескопа ALMA, когда провели анализ света далекого квазара. Это чрезвычайно яркий объект, который создает сверхмассивная черная дыра в центре галактики.

Свет квазара во время путешествия через космос взаимодействовал с реликтовым излучением и оставлял характерные следы, которые позволили астрономам определить температуру Вселенной 7 млрд лет назад с беспрецедентной точностью.

Это самое точное измерение температуры Вселенной в этот период ее истории. Предыдущие измерения проводились как для очень ранней Вселенной, так и для наших дней.

Измерения температуры Вселенной практически идеально соответствуют предсказаниям стандартной космологической модели, которая описывает эволюцию Вселенной.

