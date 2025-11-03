За останні 7 млрд років у Всесвіті відчутно похолодало: якою була температура

Учені з'ясували, що Всесвіт був гарячішим, ніж зараз у далекому минулому. Астрономи отримали одне з найпереконливіших підтверджень нашого розуміння еволюції Всесвіту.

Відкриваючи холодильник, ви очікуєте, що там буде холодніше, ніж на кухні. Аналогічно, коли астрономи заглядають на мільярди років назад в історію Всесвіту, вони очікують виявити, що він був гарячішим, ніж зараз. Тепер астрономи з вражаючою точністю підтвердили це передбачення. Вони отримали одне з найпереконливіших підтверджень нашого розуміння еволюції Всесвіту. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Астрономи виміряли температуру реліктового випромінювання, яке являє собою слабке світіння Великого вибуху, що пронизує весь простір.

Але вчені не вимірювали температуру реліктового випромінювання в тому вигляді, в якому воно існує сьогодні. Натомість астрономи спостерігали за світлом, яке мандрувало 7 мільярдів років, перш ніж досягло нашої планети. Таким чином науковці змогли визначити температуру Всесвіту, в той час, коли він мав половину свого нинішнього віку.

Астрономи з'ясували, що 7 мільярдів років тому Всесвіт був удвічі гарячішим, ніж зараз. Вимірювання показали, що температура в дуже далекому минулому становила на 5,13 градуса Цельсія вище за абсолютний нуль, що приблизно вдвічі перевищує сьогоднішню температуру в 2,7 градуса Цельсія.

Таким чином підтверджено фундаментальне передбачення теорії Великого вибуху про те, що Всесвіт має охолоджуватися в міру розширення. А це означає, що в далекому минулому він має бути гарячішим, ніж зараз. Згідно зі стандартною космологічною моделлю температура реліктового випромінювання збільшується пропорційно при погляді назад у часі. Цей результат являє собою сувору спостережну перевірку стандартної космологічної моделі і накладає важливі обмеження на наше розуміння теплової історії Всесвіту.

Учені змогли отримати цей важливий результат за допомогою радіотелескопа ALMA, коли провели аналіз світла далекого квазара. Це надзвичайно яскравий об'єкт, який створює надмасивна чорна діра в центрі галактики.

Світло квазара під час подорожі космосом взаємодіяло з реліктовим випромінюванням і залишало характерні сліди, які дали змогу астрономам визначити температуру Всесвіту 7 млрд років тому з безпрецедентною точністю.

Це найточніше вимірювання температури Всесвіту в цей період його історії. Попередні вимірювання проводилися як для дуже раннього Всесвіту, так і для наших днів.

Вимірювання температури Всесвіту практично ідеально відповідають прогнозам стандартної космологічної моделі, яка описує еволюцію Всесвіту.

