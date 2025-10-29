Ракета Falcon Heavy от SpaceX отправит на Луну частный посадочный модуль: что известно (фото)

Запуск лунного посадочного модуля Griffin был запланирован на конец 2025 года, но теперь перенесен на июль 2026 года.

Лунный посадочный модуль Griffin американкой компании Astrobotic с полезной нагрузкой NASA и частных компаний, включая луноходы Astrobotic и Astrolab, не полетит на Луну в конце этого года, как планировалось. Но этот запуск должен состояться в июле следующего года с помощью мощной ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, пишет Space.

Компания Astrobotic попытается во второй раз осуществить посадку своего лунного модуля на поверхность Луны. Ее первый посадочный лунный модуль Peregrine, как уже писал Фокус, в январе 2024 года не смог достичь Луны из-за утечки топлива вскоре после запуска.

Как и модуль Peregrine, посадочный модуль Griffin создан в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services, которая финансирует миссии частных компаний на Луну для доставки полезных грузов в поддержку программы "Артемида". Это программа NASA направленная на возвращение астронавтов на Луну в ближайшие годы и установление долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли.

Изначально NASA планировало запустить на борту посадочного модуля Griffin свой исследовательский луноход VIPER, который должен был искать залежи водяного льда на Луне. Но эта миссия была отменена, как уже писал Фокус, в 2024 году. Тем не менее планируется, что VIPER все же отправится на Луну в 2027 году. NASA планирует использовать водяной лед на Луне для поддержки своих пилотируемых миссий. Из него можно добывать воду, необходимую для питья, а также можно расщеплять воду на кислород и водород. В итоге можно получить кислород для дыхания, а также необходимые компоненты для создания ракетного топлива на Луне.

Теперь же на борту модуля Griffin на Луну отправится луноход FLIP компании Astrolab, а также луноход компании Astrobotic под названием CubeRover. На борту модуля также будет находится еще несколько полезных нагрузок от NASA и других частных компаний.

Согласно заявлению Astrobotic, компания почти завершила сборку основной конструкции Griffin, при этом уже установлены двигатели и солнечные панели. Далее будут установлены топливные баки, после чего Astrobotic подготовит посадочный модуль к испытаниям в условиях, имитирующих условия на Луне.

Astrobotic собирается отправить посадочный модуль Griffin на Луну в июле 2026 года на борту ракеты-настила Falcon Heavy. Это уже будет 12-й запуск данной ракеты в космос. Falcon Heavy состоит из двух основных ступеней, а также к нижней ступени присоединены в качестве ускорителей модифицированные ступени ракеты Falcon 9.

