На этой неделе на Луне появятся гигантские буквы X и V: что это такое (фото)

Лучше всего две огромные буквы X и V на поверхности Луны будут видны вечером и ночью с 28 на 29 октября. Тогда свет Солнца выделит неровности лунного рельефа и края кратеров.

Игра света и тени создаст на поверхности Луны огромные символы X и V, всего за несколько часов до того, как Луна вступит в фазу первой четверти. В это время правая половина Луны будет освещена светом Солнца, а левая погружена во тьму. Две части Луны будет разделять линия терминатора. Лучше всего две огромные буквы X и V на поверхности Луны будут видны вечером и ночью с 28 на 29 октября, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Положение Луны относительно Солнца постоянно меняется на протяжении ее 27-дневного вращения вокруг Земли. Это позволяет рассмотреть бесчисленные кратеры, горные хребты и множество других объектов, когда линия терминатора разделяет светлую и темную сторону Луны.

Відео дня

Во время фазы Луны, которая называется первая четверть, только половина видимой стороны Луны освещена Солнцем Фото: NASA

Вечером 28 октября после захода Солнца свет нашей звезды будет освещать поверхность Луны под таким углом, что создается впечатление, будто на ее поверхности находятся гигантские буквы X и V. Это явление возникает из-за игры света и тени, что приводит к образованию знакомых форм на поверхности Луны. Прямой солнечный свет будет освещать самые верхние участки горного рельефа и края кратеров, оставляя большую часть окружающего лунного ландшафта в тени.

Оба лунных символа будут наиболее заметны, когда сумерки сменятся ночью. Они появятся ближе к темной части Луны.

Оба лунных символа будут наиболее заметны, когда сумерки сменятся ночью. Они появятся ближе к темной части Луны Фото: space.com

Лунный символ X — это оптический эффект, который образуется, когда солнечный свет падает на верхние участки кратеров Бьянкини, Пурбах и Ла Кайе. Этот объект можно найти примерно в 25 градусах к югу от лунного экватора, недалеко от линии терминатора.

Лунный символ V – это также оптический эффект, и чтобы его увидеть нужно следовать по линии терминатора до точки менее чем на 10 градусов выше экватора Луны. Этот символ будет находится левее Моря Спокойствия.

Помните, что ширина вашего сжатого кулака на расстоянии вытянутой руки составляет примерно 10 градусов на ночном небе. Оба объекта можно увидеть с помощью любительского телескопа.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили спутник у планеты вне Солнечной системы. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили доказательства существования вулканического спутника, который вращается вокруг планеты WASP-39b. Она похожа на Юпитер, а ее возможный спутник похож на самый вулканически активный объект в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что Китай привез с обратной стороны Луны неожиданную находку. Такое не ожидали обнаружить на Луне.

Еще Фокус писал о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS может помочь защитить нашу планету от опасных астероидов.