Межзвездный объект 3I/ATLAS может помочь защитить Землю от угрозы из космоса (фото)

Объект 3I/ATLAS, который считается кометой, прибывшей из другой звездной системы, не представляет никакой угрозы для Земли. Но группа ученых, координируемая NASA, планирует наблюдать за этой кометой, чтобы можно было отслеживать любые будущие космические объекты, которые могут оказаться опасными для нашей планеты.

3I/ATLAS – это третий известный межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе в июле этого года. 29 октября комета будет находиться на расстоянии примерно 203 млн км от Солнца и это точка ее максимального сближения с нашей звездой. После этого 3I/ATLAS начнет полет обратно в межзвездное пространство. Предполагается, что уже в начале 2026 года эта комета покинет Солнечную систему. Международная сеть предупреждения об астероидах, группа ученых, координируемая NASA, будет проводить наблюдение за 3I/ATLAS в период с 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года, пишет Space.

Международная сеть предупреждения об астероидах называет себя всемирным сотрудничеством астрономов и специалистов по наблюдению за астероидами. Эта организация была создана в соответствии с рекомендациями ООН по планированию космических миссий для международного реагирования на угрозу потенциального столкновения космических объектов с Землей.

Ученые собираются спрогнозировать дальнейшую траекторию движения 3I/ATLAS и провести астрометрические измерения, то отслеживание скорости и движения кометы относительно звезд. Эти данные будут использованы для будущих наблюдений комет и астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли.

Знание траектории движения объекта позволяет астрономам предсказать, насколько близко он подойдет к Земле. В данном случае 3I/ATLAS не представляет угрозы для нашей планеты. Комета будет находится на максимально близком расстоянии от Земли, примерно 269 млн км, 19 декабря этого года. Но комета будет находится на относительно близком расстоянии от нашей планеты с конца ноября по конец января следующего года, чтобы провести детальные наблюдения с помощью наземных телескопов.

Ученые считают, что 3I/ATLAS может быть чрезвычайно древней кометой, ведь ее возраст оценивается в 8-10 млрд лет, а значит он может быть в 2 раза старше Солнца. Предварительные расчеты показывают, что межзвездная комета примерно впервые за 10 млн лет приблизилась к какой-либо звезде, в данном случае этой звездой оказалось Солнце.

Как уже писал Фокус, ранее астрономы обнаружили, что 3I/ATLAS выбрасывает несколько десятков килограммов воды и почти 200 килограммов пыли.

Также, как уже писал Фокус, у 3I/ATLAS был обнаружен странный антихвост, который направлен в сторону Солнца.

Пока что 3I/ATLAS находится с другой стороны Солнца с точки зрения Земли, а потому за ней невозможно наблюдать с нашей планеты. Европейское космическое агентство планирует использовать аппарат JUICE, который летит к Юпитеру, для наблюдения за 3I/ATLAS в ближайшие недели.

Напоминаем, что астроном из Гарварда Ави Леб давно предполагает, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. То есть это может быть инопланетный космический корабль. Астроном предположил, что если это так, то странные особенности движения 3I/ATLAS можно было бы объяснить тем, что этот корабль замедляется, используя гравитацию Солнца, как уже писал Фокус.