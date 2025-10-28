Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може допомогти захистити Землю від загрози з космосу (фото)

Об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, що прибула з іншої зоряної системи, не становить жодної загрози для Землі. Але група вчених, координована NASA, планує спостерігати за цією кометою, щоб можна було відстежувати будь-які майбутні космічні об'єкти, які можуть виявитися небезпечними для нашої планети.

3I/ATLAS — це третій відомий міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі в липні цього року. 29 жовтня комета перебуватиме на відстані приблизно 203 млн км від Сонця і це точка її максимального зближення з нашою зіркою. Після цього 3I/ATLAS почне політ назад у міжзоряний простір. Передбачається, що вже на початку 2026 року ця комета покине Сонячну систему. Міжнародна мережа попередження про астероїди, група вчених, яку координує NASA, проводитиме спостереження за 3I/ATLAS у період з 27 листопада 2025 року по 27 січня 2026 року, пише Space.

Міжнародна мережа попередження про астероїди називає себе всесвітнім співробітництвом астрономів і фахівців зі спостереження за астероїдами. Цю організацію було створено відповідно до рекомендацій ООН з планування космічних місій для міжнародного реагування на загрозу потенційного зіткнення космічних об'єктів із Землею.

Науковці збираються спрогнозувати подальшу траєкторію руху 3I/ATLAS і провести астрометричні вимірювання, тобто відстеження швидкості та руху комети відносно зірок. Ці дані будуть використані для майбутніх спостережень комет і астероїдів, які можуть становити загрозу для Землі.

Знання траєкторії руху об'єкта дає змогу астрономам передбачити, наскільки близько він підійде до Землі. У цьому випадку 3I/ATLAS не становить загрози для нашої планети. Комета перебуватиме на максимально близькій відстані від Землі, приблизно 269 млн км, 19 грудня цього року. Але комета перебуватиме на відносно близькій відстані від нашої планети з кінця листопада до кінця січня наступного року, щоб провести детальні спостереження за допомогою наземних телескопів.

Науковці вважають, що 3I/ATLAS може бути надзвичайно давньою кометою, адже її вік оцінюють у 8-10 млрд років, а отже, вона може бути у 2 рази старшою за Сонце. Попередні розрахунки показують, що міжзоряна комета приблизно вперше за 10 млн років наблизилася до будь-якої зірки, в даному випадку цією зіркою виявилося Сонце.

Як уже писав Фокус, раніше астрономи виявили, що 3I/ATLAS викидає кілька десятків кілограмів води і майже 200 кілограмів пилу.

Також, як уже писав Фокус, у 3I/ATLAS було виявлено дивний антихвіст, який спрямований у бік Сонця.

Поки що 3I/ATLAS знаходиться з іншого боку Сонця з точки зору Землі, а тому за нею неможливо спостерігати з нашої планети. Європейське космічне агентство планує використати апарат JUICE, який летить до Юпітера, для спостереження за 3I/ATLAS найближчими тижнями.

Нагадуємо, що астроном із Гарварду Аві Леб давно припускає, що 3I/ATLAS може мати штучне походження. Тобто це може бути інопланетний космічний корабель. Астроном припустив, що якщо це так, то дивні особливості руху 3I/ATLAS можна було б пояснити тим, що цей корабель сповільнюється, використовуючи гравітацію Сонця, як уже писав Фокус .