Цього тижня на Місяці з'являться гігантські літери X і V: що це таке (фото)

Найкраще дві величезні літери X і V на поверхні Місяця буде видно ввечері та вночі з 28 на 29 жовтня. Тоді світло Сонця виділить нерівності місячного рельєфу і краї кратерів.

Гра світла і тіні створить на поверхні Місяця величезні символи X і V, всього за кілька годин до того, як Місяць вступить у фазу першої чверті. У цей час права половина Місяця буде освітлена світлом Сонця, а ліва занурена в темряву. Дві частини Місяця розділятиме лінія термінатора. Найкраще дві величезні літери X і V на поверхні Місяця буде видно ввечері та вночі з 28 на 29 жовтня, пише Space.

Положення Місяця щодо Сонця постійно змінюється протягом його 27-денного обертання навколо Землі. Це дає змогу розглянути незліченні кратери, гірські хребти і безліч інших об'єктів, коли лінія термінатора розділяє світлий і темний бік Місяця.

Під час фази Місяця, яка називається перша чверть, тільки половина видимої сторони Місяця освітлена Сонцем Фото: solar-system

Увечері 28 жовтня після заходу Сонця світло нашої зірки висвітлюватиме поверхню Місяця під таким кутом, що складається враження, ніби на його поверхні знаходяться гігантські літери X і V. Це явище виникає через гру світла і тіні, що призводить до утворення знайомих форм на поверхні Місяця. Пряме сонячне світло буде висвітлювати найвищі ділянки гірського рельєфу і краї кратерів, залишаючи більшу частину навколишнього місячного ландшафту в тіні.

Обидва місячні символи будуть найпомітнішими, коли сутінки зміняться вночі. Вони з'являться ближче до темної частини Місяця.

Обидва місячні символи будуть найпомітнішими, коли сутінки зміняться вночі. Вони з'являться ближче до темної частини Місяця Фото: space.com

Місячний символ X — це оптичний ефект, який утворюється, коли сонячне світло падає на верхні ділянки кратерів Бьянкіні, Пурбах і Ла Кайє. Цей об'єкт можна знайти приблизно за 25 градусів на південь від місячного екватора, недалеко від лінії термінатора.

Місячний символ V — це також оптичний ефект, і щоб його побачити, потрібно слідувати лінією термінатора до точки менш ніж на 10 градусів вище екватора Місяця. Цей символ буде розташований лівіше від Моря Спокою.

Пам'ятайте, що ширина вашого стиснутого кулака на відстані витягнутої руки становить приблизно 10 градусів на нічному небі. Обидва об'єкти можна побачити за допомогою аматорського телескопа.

