Вулкан у космосі: вперше виявили супутник у планети поза Сонячною системою (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили докази існування вулканічного супутника, який обертається навколо планети WASP-39b. Вона схожа на Юпітер, а її можливий супутник схожий на найбільш вулканічно активний об'єкт у Сонячній системі.

У Сонячній системі шість із восьми планет мають супутники. Їх немає тільки у Венери і Меркурія. При цьому кількість супутників обчислюється сотнями. Найбільше супутників у Юпітера і Сатурна, які є газовими гігантами і найбільшими планетами біля Сонця. На сьогодні астрономи виявили кілька кандидатів на назву супутника планети поза Сонячною системою, але поки що жоден із них не підтверджено. Можливо, вулканічний супутник, який, як вважають астрономи, обертається навколо планети класу "гарячий Юпітер", стане першим підтвердженим випадком. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише EarthSky.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили докази існування вулканічного супутника, який обертається навколо планети WASP-39b. Це газовий гігант класу "гарячий Юпітер", який обертається навколо зірки, схожої на Сонце на відстані 700 світлових років від нас. Планета робить повний оберт навколо своєї зірки всього за чотири земні дні, а отже перебуває дуже близько до зірки. Тому середня температура на ній становить приблизно 776 градусів Цельсія.

Планета WASP-39b в уявленні художника Фото: solar-system

Учені виявили на планеті та навколо неї велику кількість діоксиду сірки і вважають, що ця сполука потрапила туди через виверження вулканів на супутнику планети. Також астрономи виявили в атмосфері планети натрі та калій, що також вказує на вулканічну активність сусіднього тіла.

Передбачуваний супутник планети WASP-39b нагадує супутник Іо, який обертається навколо Юпітера, як вважають учені. Іо — це найбільш вулканічно активний об'єкт у Сонячній системі. Ніде немає так багато вулканів, які постійно вивергаються. Виверження на Іо відбуваються через те, що гравітація Юпітера нагріває надра Іо. Те ж саме може відбуватися і з імовірним супутником планети WASP-39b.

Іо — супутник Юпітера. Це найбільш вулканічно активний об'єкт у Сонячній системі Фото: NASA

За словами вчених, кількість діоксиду сірки, натрію і калію в атмосфері газового гіганта змінюються з плином часу, а це вказує на зовнішнє джерело їх надходження.

Вважається, що планети класу "гарячий Юпітер" спочатку формуються набагато далі від своїх зірок, а потім поступово мігрують ближче до них. Ймовірно, у цих планет під час формування також були створені супутники, але астрономи не знають, чи можуть вони пережити міграцію планет.

Водночас вважається, що Юпітер і Сатурн могли зміститися ближче до Сонця від місця свого початкового утворення. І їхні супутники залишилися з планетами.

Тому астрономи вважають, що у них найбільш явний кандидат на звання супутника планети поза Сонячною системою. Залишається ще багато запитань, на які належить відповісти, і необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чи дійсно у WASP-39b є вулканічний супутник.

