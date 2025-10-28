Вулкан в космосе: впервые обнаружили спутник у планеты вне Солнечной системы (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили доказательства существования вулканического спутника, который вращается вокруг планеты WASP-39b. Она похожа на Юпитер, а ее возможный спутник похож на самый вулканически активный объект в Солнечной системе.

В Солнечной системе шесть из восьми планет имеют спутники. Их нет только у Венеры и Меркурия. При этом число спутников исчисляется сотнями. Больше всего спутников у Юпитера и Сатурна, которые являются газовыми гигантами и самыми большими планетами возле Солнца. На сегодняшний день астрономы обнаружили несколько кандидатов на название спутника планеты вне Солнечной системы, но пока что ни один из них не подтвержден. Возможно, вулканический спутник, который как считают астрономы, вращается вокруг планеты класса "горячий Юпитер", станет первым подтвержденным случаем. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет EarthSky.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили доказательства существования вулканического спутника, который вращается вокруг планеты WASP-39b. Это газовый гигант класса "горячий Юпитер", который вращается вокруг звезды, похожей на Солнце на расстоянии 700 световых лет от нас. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за четыре земных дня, а значит находится очень близко к звезде. Поэтому средняя температура на ней составляет примерно 776 градусов Цельсия.

Планета WASP-39b в представлении художника Фото: NASA

Ученые обнаружили на планете и вокруг нее большое количество диоксида серы и считают, что это соединение попало туда из-за извержений вулканов на спутнике планеты. Также астрономы обнаружили в атмосфере планеты натри и калий, что также указывает на вулканическую активность соседнего тела.

Предполагаемый спутник планеты WASP-39b напоминает спутник Ио, который вращается вокруг Юпитера, как считают ученые. Ио – это самый вулканически активный объект в Солнечной системе. Нигде нет так много вулканов, которые постоянно извергаются. Извержения на Ио происходят из–за того, что гравитация Юпитера нагревает недра Ио. То же самое может происходить и с предполагаемым спутником планеты WASP-39b.

Ио - спутник Юпитера. Это самый вулканически активный объект в Солнечной системе Фото: NASA

По словам ученых, количество диоксида серы, натрия и калия в атмосфере газового гиганта меняются с течением времени, а это указывает на внешний источник их поступления.

Считается, что планеты класса "горячий Юпитер" сначала формируются гораздо дальше от своих звезд, а затем постепенно мигрируют ближе к ним. Вероятно, у этих планет во время формирования также были созданы спутники, но астрономы не знают, могут ли они пережить миграцию планет.

В то же время считается, что Юпитер и Сатурн могли сместиться ближе к Солнцу от места своего первоначального образования. И их спутники остались с планетами.

Поэтому астрономы считают, что у них наиболее явный кандидат на звание спутника планеты вне Солнечной системы. Остается еще много вопросов, на которые предстоит ответить, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли у WASP-39b есть вулканический спутник.

