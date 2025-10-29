Ракета Falcon Heavy від SpaceX відправить на Місяць приватний посадковий модуль: що відомо (фото)

Запуск місячного посадкового модуля Griffin було заплановано на кінець 2025 року, але тепер перенесено на липень 2026 року.

Місячний посадковий модуль Griffin американської компанії Astrobotic з корисним навантаженням NASA і приватних компаній, включно з місяцеходами Astrobotic і Astrolab, не полетить на Місяць наприкінці цього року, як планувалося. Але цей запуск має відбутися в липні наступного року за допомогою потужної ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX, пише Space.

Компанія Astrobotic спробує вдруге здійснити посадку свого місячного модуля на поверхню Місяця. Її перший посадковий місячний модуль Peregrine, як уже писав Фокус, у січні 2024 року не зміг досягти Місяця через витік палива незабаром після запуску.

Як і модуль Peregrine, посадковий модуль Griffin створено в рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services, яка фінансує місії приватних компаній на Місяць для доставки корисних вантажів на підтримку програми "Артеміда". Це програма NASA спрямована на повернення астронавтів на Місяць найближчими роками і встановлення довгострокової присутності людини на супутнику Землі.

Як і модуль Peregrine, посадковий модуль Griffin створено в рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services Фото: solar-system

Спочатку NASA планувало запустити на борту посадкового модуля Griffin свій дослідницький місяцехід VIPER, який мав шукати поклади водяного льоду на Місяці. Але ця місія була скасована, як уже писав Фокус, у 2024 році. Проте планується, що VIPER все ж вирушить на Місяць у 2027 році. NASA планує використовувати водяний лід на Місяці для підтримки своїх пілотованих місій. З нього можна добувати воду, необхідну для пиття, а також можна розщеплювати воду на кисень і водень. У підсумку можна отримати кисень для дихання, а також необхідні компоненти для створення ракетного палива на Місяці.

Місяцехід VIPER Фото: NASA

Тепер же на борту модуля Griffin на Місяць вирушить місяцехід FLIP компанії Astrolab, а також місяцехід компанії Astrobotic під назвою CubeRover. На борту модуля також перебуватиме ще кілька корисних навантажень від NASA та інших приватних компаній.

Згідно із заявою Astrobotic, компанія майже завершила складання основної конструкції Griffin, при цьому вже встановлено двигуни і сонячні панелі. Далі будуть встановлені паливні баки, після чого Astrobotic підготує посадковий модуль до випробувань в умовах, що імітують умови на Місяці.

Astrobotic збирається відправити посадковий модуль Griffin на Місяць у липні 2026 року на борту ракети-настилу Falcon Heavy. Це вже буде 12-й запуск цієї ракети в космос. Falcon Heavy складається з двох основних ступенів, а також до нижнього ступеня приєднано як прискорювачі модифіковані ступені ракети Falcon 9.

Ракета Falcon Heavy Фото: SpaceX

