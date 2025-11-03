Межзвездный объект 3I/ATLAS изменился под действием "невидимой" космической силы (фото)

Астрономы выяснили, что внешняя часть ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS сильно изменилась за миллиарды лет путешествия через Млечный Путь, прежде чем она прибыла в Солнечную систему. Виновник этих изменений известен.

Астрономы с помощью данных космического телескопа Уэбб, который наблюдал за межзвездным объектом 3I/ATLAS, и моделирования сделали важное открытие. Ученые выяснили, что за миллиарды лет путешествия в космосе межзвездная комета получила сильно измененную толстую верхнюю част ядра. Теперь эта часть ядра состоит из вещества, которое не похоже на первоначальный состав 3I/ATLAS из ее родной звездной системы. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что за 7 миллиардов лет существования кометы 3I/ATLAS ее постоянно бомбардировали космические лучи. Поэтому узнать из чего изначально была создана комета в другой звездной системе можно только если получить данные из более глубоких частей ее ядра, пишет Live Science.

С помощью космического телескопа Уэбб ранее астрономы определили, что межзвездный объект 3I/ATLAS имеет необычайно большое количество углекислого газа (CO2) в своем составе. Теперь астрономы с помощью данных телескопа и моделирования определили, что очень высокий уровень CO2 можно объяснить тем, что комета в течение 7 миллиардов лет существования постоянно подвергалась влиянию космических лучей.

Галактические космические лучи состоят из высокоэнергетических частиц из-за пределов Солнечной системы. Они взаимодействуют с оксидом углерода (CO) в космосе, превращая его в углекислый газ. В Солнечной системе гелиосфера, то есть зона влияния излучения Солнца, защищает Землю и другие планеты от большей част космических лучей. Но в межзвездном пространстве, где, как считают ученые, около 7 миллиардов лет провела комета 3I/ATLAS, такой защиты нет.

Межзвездный объект 3I/ATLAS на изображениях космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Исследование показывает, что космические лучи значительно изменили верхнюю часть ледяного ядра 3I/ATLAS за миллиарды лет. При этом изменения физического состояния льда произошли на большой глубине от поверхности кометы.

По словам ученых, результаты исследования меняют представление о межзвездных объектах. Считалось, что они полностью состоят из вещества, которое характерно для среди формирования таких объектов в других звездных системах. Но новое исследование показывает, что межзвездные объекты, в том числе и 3I/ATLAS, в основном состоят из измененного космическими лучами материала.

Напоминаем, что 29 октября межзвездная комета 3I/ATLAS приблизилась на максимально близкое расстояние к Солнцу и теперь продолжает свое движение далее в космос, чтобы в конечном итоге покинуть Солнечную систему.

Межзвездный объект 3I/ATLAS на изображении космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Когда кометы приближаются к Солнцу, то под действием тепла и излучения звезды верхняя часть ледяной поверхности комет испаряется. В итоге ядро кометы окружает газообразное вещество, состоящее из различных газов. Ученые считают, что с поверхности кометы была выброшена в космос лишь часть газов, которые отражают ее реальный химический состав. Возможно, излучение Солнца смогло привести к испарению вещества, которое находятся глубже в ядре кометы, когда 3I/ATLAS находилась близко к Солнцу. Поэтому, возможно, новые наблюдения помогут обнаружить изначальное вещество межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое скрывается глубоко в ядре. Таким образом можно выяснить, какое вещество существуют в звездной системе, где была создана комета.

Напоминаем, что межзвездный объект 3I/ATLAS астрономы обнаружили в Солнечной системе 4 месяца назад. Считается, что это самая старая из всех известных комет, ведь ее возраст оценивается как минимум в 7 млрд лет.

