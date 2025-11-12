Астронавти знову застрягли в космосі: це тривожний сигнал, вважають експерти

Експерти в космічній галузі вважають, що потрібно розробити стратегію з порятунку астронавтів, якщо вони не можуть нормально повернутися з орбіти на Землю. Уже двічі астронавти застрягли в космосі.

Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-20" з 5 листопада не можуть повернутися на Землю з космічної станції "Тяньгун". Це пов'язано з тим, що, можливо, уламки космічного сміття пошкодили космічний корабель, на якому астронавти мали повернутися на Землю. Це вже друга за рік ситуація із застряглими в космосі астронавтами і експерти вважають, що потрібно розробити стратегію для їхнього порятунку в такій ситуації, пише Space.

Після того, як на китайську космічну станцію "Тяньгун" 31 жовтня прибули астронавти місії "Шеньчжоу-21", як уже писав Фокус, троє астронавтів місії "Шеньчжоу-20", Чень Дун, Чень Чжунжуй і Ван Цзе мали повернутися на Землю 5 листопада. Але Китайське космічне агентство (CMSA) оголосило про те, що повернення додому поки що скасовується, адже в космічний корабель, імовірно, врізалися уламки космічного сміття, що могло призвести до пошкодження корабля, як уже писав Фокус .

11 листопада CMSA повідомило про те, що триває розслідування інциденту і здійснюється підготовка до повернення астронавтів додому. Але в повідомленні не сказано, з якою саме проблемою зіткнувся космічний корабель "Шеньчжоу-20" і в чому її суть. Можливо, в космос буде запущено без екіпажу новий космічний корабель, щоб забрати застряглих у космосі астронавтів.

Через цей інцидент експерти в космічній галузі висловлюють занепокоєння щодо того, що не існує глобальної стратегії порятунку астронавтів у разі подібних надзвичайних ситуацій.

Даррен Макнайт, фахівець із космічного сміття з американської компанії LeoLabs каже, що кількість космічного сміття на орбіті зростає. Воно становить дедалі більшу загрозу для космічний апаратів і орбітальних станцій.

Китайські астронавти місії "Шеньчжоу-20" Фото: space.com

Ян Осбург з аналітичного центру RAND Corporation (США) каже, що два окремі інциденти з астронавтами, які застрягли в космосі, з різницею приблизно в рік є тривожним сигналом. Він вказує на те, що необхідно створити глобальну організацію, яка б займалася порятунком астронавтів на орбіті.

У червні 2024 року астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс здійснили політ на Міжнародну космічну станцію (МКС) на борту космічного корабля Boeing Starliner. Вони мали перебувати на МКС приблизно 8 днів, але застрягли в космосі майже на 10 місяців. Це сталося через технічні проблеми, що виникли у космічного корабля, який повернувся на Землю без екіпажу у вересні минулого року. Астронавти NASA змогли повернутися додому тільки в березні 2025 року на борту корабля SpaceX Crew Dragon, як уже писав Фокус.

За словами Осбурга, два інциденти з астронавтами NASA з Китаю є вдалим збігом обставин. Річ у тім, що астронавти застрягли на орбіті, перебуваючи на космічних станціях, які можуть слугувати безпечним сховищем доти, доки не буде розроблено план порятунку. Але що якщо надзвичайна ситуація станеться на космічному кораблі, який ще не стикувався з орбітальною станцією? У такому разі необхідний швидкий порятунок астронавтів. У яких мало ресурсів для виживання.

Експерти вважають, що потрібно створити глобальну організацію, яка б відповідала за порятунок астронавтів, які застрягли в космосі, поки таких інцидентів не стало набагато більше.

