Китайські астронавти вперше приготували м'ясо в космосі: допомогла унікальна піч (відео)

Астронавти на борту китайської космічної станції "Тяньгун" уперше в умовах мікрогравітації приготували курячі крильця і стейки.

Китайські астронавти приготували перші м'ясні страви в космосі за допомогою спеціально створеної мікрохвильової печі. Її доставили на борт орбітальної станції "Тяньгун" астронавти місії "Шеньчжоу-21" 31 жовтня. Нова піч була швидко встановлена і шестеро членів екіпажу космічної станції змогли налагодитися новими стравами, пише Space.

Їжа життєво важлива для підтримання здоров'я і морального духу, особливо в умовах високого стресу та ізоляції. З цим стикаються астронавти в космосі. За словами китайських учених, що такі зручності, як гаряче харчування, важливі для підтримки психологічної стійкості екіпажів космічної станції.

Тому вчені з Китаю створили технологію для приготування їжі в космосі, яка б нагадувала приготування їжі на Землі. На борту космічного корабля "Шеньчжоу-21" на орбітальну станцію "Тяньгун" було доставлено таку технологію. Це спеціальна мікрохвильова піч, здатна працювати в умовах мікрогравітації. Астронавти місій "Шеньчжоу-20" і "Шеньчжоу-21" встановили цю піч на космічній станції. Ця піч насправді працює скоріше, як фритюрниця, але дарує астронавтам, які живуть на борту станції, приємну домашню атмосферу.

Ця піч насправді працює скоріше, як фритюрниця, але дарує астронавтам, які живуть на борту станції, приємну домашню атмосферу Фото: space.com

Піч працює без навантаження на енергосистему станції "Тяньгун" і призначена для забезпечення стабільних умов випічки без диму в умовах мікрогравітації. Астронавти за допомогою решітки для гриля вперше приготували в цій печі курячі крильця і стейки. Час приготування м'ясних страв зайняв 28 хвилин.

Перший барбекю в космосі був створений на основі результатів експериментів із випікання печива на борту Міжнародної космічної станції у 2020 році. Щоб приготувати партію печива астронавти витратили майже 2 години.

Температура в космічній печі досягає 190 градусів Цельсія, що значно вище за 100 градусів Цельсія, які використовуються в інших пристроях розігріву їжі в космосі. Піч розрахована на 500 циклів приготування їжі.

Новий екіпаж станції "Тяньгун" (місія "Шеньчжоу-21") прибув на орбіту 31 жовтня і троє астронавтів перебуватимуть на станції протягом шести місяців. Минулий екіпаж із місії "Шеньчжоу-20" має повернутися на Землю 5 листопада.

