На китайську космічну станцію вперше прибуде іноземець: буде встановлено рекорд

Астронавт із Пакистану стане першим іноземним гостем на китайській космічній станції "Тяньгун". Уперше в історії країни астронавт із Китаю пробуде в космосі цілий рік.

Поки що достеменно не відомо в рамках якої місії "Шеньчжоу" на космічну станцію "Тяньгун" уперше вирушить астронавт не з Китаю. Але підготовка астронавта з Пакистану до майбутнього польоту на орбіту скоро розпочнеться. Відомо, що перший іноземний астронавт перебуватиме на китайській космічній станції недовго, пише Space.

Представники Китайського агентства пілотованих космічних польотів заявили, що вже відібрано двох астронавтів із Пакистану, які братимуть участь у підготовці до польоту на орбіту разом із китайськими астронавтами. Один пакистанських астронавтів полетить на космічну станцію "Тяньгун" уперше за весь час її існування з 2022 року. Щоправда поки не відомо, коли перший іноземний астронавт полетить на китайську орбітальну станцію.

У лютому цього року Китай і Пакистан підписали угоду про співпрацю, яка передбачає відправку одного астронавта з Пакистану на "Тяньгун". За словами китайських космічних чиновників, іноземний астронавт проведе кілька наукових експериментів для Пакистану.

Відомо, що пакистанський астронавт перебуватиме на станції лише кілька днів, а потім повернеться на Землю з двома з трьох членів екіпажу попередньої місії, які проведуть шість місяців у космосі. Таким чином, один китайський астронавт вперше в історії Китаю проведе цілий рік на станції "Тяньгун".

Космічна станція "Тяньгун" являє собою тримодульний орбітальний форпост, будівництво якого було завершено наприкінці 2022 року Фото: space.com

Як уже писав Фокус, нещодавно на станцію "Тяньгун" прибули астронавти місії "Шеньчжоу-21". Космічний корабель встановив рекорд швидкості польоту і стикування з космічною станцією.

Відомо, що запуск наступної місії "Шеньчжоу-22" відбудеться приблизно за півроку, коли троє нових астронавтів замінять екіпаж, який нещодавно прибув на орбіту. А приблизно через рік має відбутися запуск місії "Шеньчжоу-23". Можливо, в одній із цих місій братиме участь пакистанський астронавт.

Космічна станція "Тяньгун" являє собою тримодульний орбітальний форпост, будівництво якого було завершено наприкінці 2022 року. Китай має намір підтримувати космічну станцію в робочому стані не менше десяти років.

Очікується, що китайська орбітальна станція переживе набагато більшу Міжнародну космічну станцію (МКС), яка буде виведена з експлуатації наприкінці 2030 року. Як уже писав Фокус, відомо, місце на Землі, куди впаде МКС після спуску з орбіти. Воно називається Точка Немо і розташоване в Тихому океані.

