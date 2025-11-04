На китайскую космическую станцию впервые прибудет иностранец: будет установлен рекорд

Астронавт из Пакистана станет первым иностранным гостем на китайской космической станции "Тяньгун". Впервые в истории страны астронавт из Китая пробудет в космосе целый год.

Пока что точно не известно в рамках какой миссии "Шэньчжоу" на космическую станцию "Тяньгун" впервые отправится астронавт не из Китая. Но подготовка астронавта из Пакистана к будущему полету на орбиту скоро начнется. Известно, что первый иностранный астронавт будет находиться на китайской космической станции недолго, пишет Space.

Представители Китайского агентства пилотируемых космических полетов заявили, что уже отобраны два астронавта из Пакистана, которые будут участвовать в подготовке к полету на орбиту вместе с китайскими астронавтами. Один пакистанских астронавтов полетит на космическую станцию "Тяньгун" впервые за все время ее существования с 2022 года. Правда пока не известно, когда первый иностранный астронавт полетит на китайскую орбитальную станцию.

В феврале этого года Китай и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает отправку одного астронавта из Пакистана на "Тяньгун". По словам китайских космических чиновников, иностранный астронавт проведет несколько научных экспериментов для Пакистана.

Известно, что пакистанский астронавт будет находиться на станции всего несколько дней, а затем вернется на Землю с двумя из трех членов экипажа предыдущей миссии, которые проведут шесть месяцев в космосе. Таким образом, один китайский астронавт впервые в истории Китая проведет целый год на станции "Тяньгун".

Космическая станция "Тяньгун" представляет собой трехмодульный орбитальный форпост, строительство которого было завершено в конце 2022 года Фото: space.com

Известно, что запуск следующей миссии "Шэньчжоу-22" состоится примерно через полгода, когда трое новых астронавтов заменят недавно прибывший на орбиту экипаж. А примерно через год должен состоятся запуск миссии "Шэньчжоу-23". Возможно, в одной из этих миссий будет принимать участие пакистанский астронавт.

Космическая станция "Тяньгун" представляет собой трехмодульный орбитальный форпост, строительство которого было завершено в конце 2022 года. Китай намерен поддерживать космическую станцию ​​в рабочем состоянии не менее десяти лет.

Ожидается, что китайская орбитальная станция переживет гораздо более крупную Международную космическую станцию (МКС), которая будет выведена из эксплуатации в конце 2030 года. Как уже писал Фокус, известно, место на Земле, куда упадет МКС после спуска с орбиты. Оно называется Точка Немо и находится в Тихом океане.

