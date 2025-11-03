Международная космическая станция упадет на Землю: известно куда именно (фото)

Несмотря на то, что Международная космическая станция недавно отметила важный юбилей, ее дни на орбите сочтены.

В воскресенье, 2 ноября, исполнилось 25 лет с момента непрерывного пребывания астронавтов на Международной космической станции (МКС). Она вошла в историю как одно из величайших и самых дорогостоящих технологических достижений человечества. Но в 2030 году МКС прекратит свое существования и упадет на Землю в районе Тихого океана, известного как Точка Немо, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NASA и партнеры по программе МКС собираются уничтожить космическую станцию в конце 2030 года. Это связано с тем, что станция уже вышла за пределы срока эксплуатации и у нее проявляются признаки старения, которые понижают уровень безопасности астронавтов. В модулях станции ранее были обнаружены трещины и утечки воздуха, а также постепенно выходит из строя оборудование, которое приходится постоянно ремонтировать.

Відео дня

В конце 2030 года с помощью модифицированной версии грузового космического корабля Dragon компании SpaceX МКС должна быть спущена с низкой околоземной орбиты в атмосферу Земли. Сейчас станция вращается на расстоянии примерно 420 км над поверхностью планеты. Спуск МКС с орбиты произойдет над необитаемой частью Тихого океана, которая известна, как "кладбище космических кораблей" или Точка Немо. За много десятилетий в этой части Тихого океана оказались обломки сотен крупных космических аппаратов.

В конце 2030 года с помощью модифицированной версии грузового космического корабля Dragon компании SpaceX МКС должна быть спущена с низкой околоземной орбиты в атмосферу Земли Фото: NASA

Точка Немо получила название в честь знаменитого капитана подводной лодки из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Это место не случайно было выбрано в качестве последнего пристанища крупных космических аппаратов, ведь оно находится очень далеко от заселенных участков суши. Поэтому практически нет шансов, что падающие обломки могут нанести вред людям, зданиям или другой инфраструктуре.

Точка Немо находится в южной части Тихого океана и от ближайших участков суши ее отделяет 2688 км. Координаты Точки Немо: 48°52′31″ южной широты и 123°23′33″ западной долготы.

Точка Немо находится в южной части Тихого океана и от ближайших участков суши ее отделяет 2688 км Фото: space.com

Самые близкие к Точке Немо участки суши:

на севере это остров Дюси (входит в состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн);

на северо-востоке это остров Моту-Нуи (находится к югу от острова Пасхи у брегов Чили);

на юге это остров Маэр (находится возле Антарктиды).

После того, как МКС будет спущена в атмосферу, то большая часть модулей станции и оборудования сгорит там. И все же часть станции в видео обгоревших и расплавленных обломков скорее всего упадет в районе Точки Немо.

На сегодняшний день самым крупным космическим аппаратом, обломки которого упали в Тихий океан в районе Точки Немо является советско-российская космическая станция "Мир". Россия уничтожила станцию в 2001 году.

Станция "Мир" имела длину 33 метра и весила 130 тонн, но длина МКС – более 100 метров, а весит эта станция 470 тонн. Поэтому в конце 2030 году рекорд станции "Мир" будет побит.

На сегодняшний день самым крупным космическим аппаратом, обломки которого упали в Тихий океан в районе Точки Немо является советско-российская космическая станция "Мир" Фото: Wikipedia

Как уже писал Фокус, после того, как МКС будет уничтожена на орбите должны появиться коммерческие космические станции. NASA и партнеры планируют заключать контракты с частными компаниями, которые позволят размещать астронавтов на этих станциях и проводить научные исследования.

Также Фокус писал о том, что на МКС впервые прибыл новый космический корабль, созданный в Японии.

Еще Фокус писал о том, что китайский корабль прибыл на космическую станцию "Тяньгун", установив рекорд скорости. В рамках новой пилотируемой миссии "Шэньчжоу-21" Китай отправил на орбиту самого молодого астронавта и впервые четырех мышей.