Международная космическая станция упадет на Землю: известно куда именно (фото)
Несмотря на то, что Международная космическая станция недавно отметила важный юбилей, ее дни на орбите сочтены.
В воскресенье, 2 ноября, исполнилось 25 лет с момента непрерывного пребывания астронавтов на Международной космической станции (МКС). Она вошла в историю как одно из величайших и самых дорогостоящих технологических достижений человечества. Но в 2030 году МКС прекратит свое существования и упадет на Землю в районе Тихого океана, известного как Точка Немо, пишет Space.
NASA и партнеры по программе МКС собираются уничтожить космическую станцию в конце 2030 года. Это связано с тем, что станция уже вышла за пределы срока эксплуатации и у нее проявляются признаки старения, которые понижают уровень безопасности астронавтов. В модулях станции ранее были обнаружены трещины и утечки воздуха, а также постепенно выходит из строя оборудование, которое приходится постоянно ремонтировать.
В конце 2030 года с помощью модифицированной версии грузового космического корабля Dragon компании SpaceX МКС должна быть спущена с низкой околоземной орбиты в атмосферу Земли. Сейчас станция вращается на расстоянии примерно 420 км над поверхностью планеты. Спуск МКС с орбиты произойдет над необитаемой частью Тихого океана, которая известна, как "кладбище космических кораблей" или Точка Немо. За много десятилетий в этой части Тихого океана оказались обломки сотен крупных космических аппаратов.
Точка Немо получила название в честь знаменитого капитана подводной лодки из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Это место не случайно было выбрано в качестве последнего пристанища крупных космических аппаратов, ведь оно находится очень далеко от заселенных участков суши. Поэтому практически нет шансов, что падающие обломки могут нанести вред людям, зданиям или другой инфраструктуре.
- Точка Немо находится в южной части Тихого океана и от ближайших участков суши ее отделяет 2688 км. Координаты Точки Немо: 48°52′31″ южной широты и 123°23′33″ западной долготы.
Самые близкие к Точке Немо участки суши:
- на севере это остров Дюси (входит в состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн);
- на северо-востоке это остров Моту-Нуи (находится к югу от острова Пасхи у брегов Чили);
- на юге это остров Маэр (находится возле Антарктиды).
После того, как МКС будет спущена в атмосферу, то большая часть модулей станции и оборудования сгорит там. И все же часть станции в видео обгоревших и расплавленных обломков скорее всего упадет в районе Точки Немо.
На сегодняшний день самым крупным космическим аппаратом, обломки которого упали в Тихий океан в районе Точки Немо является советско-российская космическая станция "Мир". Россия уничтожила станцию в 2001 году.
Станция "Мир" имела длину 33 метра и весила 130 тонн, но длина МКС – более 100 метров, а весит эта станция 470 тонн. Поэтому в конце 2030 году рекорд станции "Мир" будет побит.
