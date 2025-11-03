Міжнародна космічна станція впаде на Землю: відомо куди саме (фото)

Незважаючи на те, що Міжнародна космічна станція нещодавно відзначила важливий ювілей, її дні на орбіті полічені.

У неділю, 2 листопада, виповнилося 25 років з моменту безперервного перебування астронавтів на Міжнародній космічній станції (МКС). Вона увійшла в історію як одне з найбільших і найдорожчих технологічних досягнень людства. Але 2030 року МКС припинить своє існування і впаде на Землю в районі Тихого океану, відомого як Точка Немо, пише Space.

NASA і партнери за програмою МКС збираються знищити космічну станцію наприкінці 2030 року. Це пов'язано з тим, що станція вже вийшла за межі терміну експлуатації й у неї проявляються ознаки старіння, які знижують рівень безпеки астронавтів. У модулях станції раніше були виявлені тріщини і витоки повітря, а також поступово виходить з ладу обладнання, яке доводиться постійно ремонтувати.

Наприкінці 2030 року за допомогою модифікованої версії вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX МКС має бути спущена з низької навколоземної орбіти в атмосферу Землі. Зараз станція обертається на відстані приблизно 420 км над поверхнею планети. Спуск МКС з орбіти відбудеться над незаселеною частиною Тихого океану, яка відома, як "кладовище космічних кораблів" або Точка Немо. За багато десятиліть у цій частині Тихого океану опинилися уламки сотень великих космічних апаратів.

Наприкінці 2030 року за допомогою модифікованої версії вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX МКС має бути спущена з низької навколоземної орбіти в атмосферу Землі Фото: NASA

Точка Немо отримала назву на честь знаменитого капітана підводного човна з роману Жуля Верна "Двадцять тисяч льє під водою". Це місце не випадково було обрано як останній притулок великих космічних апаратів, адже воно розташоване дуже далеко від заселених ділянок суші. Тому практично немає шансів, що уламки, які падають, можуть завдати шкоди людям, будівлям або іншій інфраструктурі.

Точка Немо розташована в південній частині Тихого океану і від найближчих ділянок суші її відділяє 2688 км. Координати Точки Немо: 48°52′31″ південної широти і 123°23′33″ західної довготи.

Точка Немо розташована в південній частині Тихого океану і від найближчих ділянок суші її відділяє 2688 км Фото: space.com

Найближчі до Точки Немо ділянки суші:

на півночі це острів Дюсі (входить до складу заморської території Великої Британії Острови Піткерн);

на північному сході це острів Моту-Нуї (розташований на південь від острова Пасхи біля берегів Чилі);

на півдні це острів Маер (розташований біля Антарктиди).

Після того, як МКС буде спущена в атмосферу, то більша частина модулів станції та обладнання згорить там. І все ж частина станції у відео обгорілих і розплавлених уламків найімовірніше впаде в районі Точки Немо.

На сьогоднішній день найбільшим космічним апаратом, уламки якого впали в Тихий океан в районі Точки Немо є радянсько-російська космічна станція "Мир". Росія знищила станцію 2001 року.

Станція "Мир" мала довжину 33 метри і важила 130 тонн, але довжина МКС — понад 100 метрів, а важить ця станція 470 тонн. Тож наприкінці 2030 року рекорд станції "Мир" буде побито.

На сьогоднішній день найбільшим космічним апаратом, уламки якого впали в Тихий океан в районі Точки Немо є радянсько-російська космічна станція "Мир". Фото: Wikipedia

Як уже писав Фокус, після того, як МКС буде знищено, на орбіті мають з'явитися комерційні космічні станції. NASA і партнери планують укладати контракти з приватними компаніями, які дозволять розміщувати астронавтів на цих станціях і проводити наукові дослідження.

