Самые старые галактики во Вселенной были горячими беспорядочными структурами (фото)

Как выяснили астрономы, самые старые галактики представляли собой хаотичные сгустки турбулентного горячего газа, в которых происходили постоянные вспышки звездообразования. Эти древние галактики были менее стабильными структурами, чем современные.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для изучения 272 небольших галактик, возраст которых составляет от 800 миллионов до 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Вселенная тогда была очень молодой по астрономическим меркам. Астрономы увидели, что самые старые галактики выглядят совершенно иначе, чем современные галактики в локальной Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Как показало исследование, ранние галактики были крошечными по сравнению с галактиками в нашей ближайшей Вселенной. Они имели от 100 миллионов до 10 миллиардов масс Солнца. Масса Млечного Пути составляет около 1,5 триллиона масс Солнца.

По словам астрономов, ранние галактики были более турбулентными, менее стабильными и росли за счет бурных вспышек звездообразования, как показало наблюдение. Астрономы обнаружили, что ранние галактики представляли собой турбулентные структуры, которые с трудом стабилизировались и не сформировали стабильные диски, как у Млечного Пути.

Астрономы наблюдали за движением ионизированного водорода в каждой галактике. В большинстве случаев газ не вращался вокруг центра галактики единым плавным потоком, а двигался во всех направлениях, создавая турбулентные вихри, ударные волны и неравномерные скопления материи. Современные галактики в локальной Вселенной представляют собой хорошо структурированные диски, где весь газ и звезды движутся в одном направлении вокруг центра.

Астрономы пришли к выводу, что они наблюдали ранние периоды формирования галактик, которые затем проходят несколько периодов нестабильности, прежде чем превратиться в диски, которые наблюдаются в локальной Вселенной.

Турбулентность в ранней Вселенной была намного выше, чем предполагалось, говорят астрономы. В ранних галактиках звездообразование происходило в виде нерегулярных вспышек. Звезды выпускали очень много излучения и ветры заряженных частиц, что делало окружающее пространство турбулентным и хаотичным. Также ученые выяснили, что турбулентность в ранних галактиках создавалась за счет очень быстрого вхождения в них межгалактического газа. Больше нестабильности добавляли сверхмассивные черные дыры в центре каждой галактики, которые поглощали газ и выпускали релятивистские струи материи и излучения.

По словам ученых, очень сильная турбулентность не давала возможности галактикам стабилизироваться. И все же частые слияния, и масштабное образование звезд позволило галактикам стать менее турбулентными и стабильными.

Исследование показывает, как ранние галактики постепенно переходили из хаотического состояния в упорядоченные структуры, и как формировались такие галактики, как Млечный Путь.

Предыдущие исследования показали, что массивные, хорошо упорядоченные галактики формировались очень рано, что не совпадало с моделями их эволюции. Теперь же изучение менее массивных галактик лучше соответствует теории.

