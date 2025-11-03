"Антисоциальный" космический взрыв может изменить представление об умирающих звездах (фото)

Открытие означает, что ученым, возможно придется переосмыслить модели эволюции сверхновых типа II. Также это может привести к изменению понимания источников нейтрино.

Астрономы изучили космический взрыв, который стал концом жизни массивной звезды на расстоянии 65 млн световых лет от нас. Исследование ставит под сомнение понимание связи между мощными столкновениями выброшенных обломков умирающей звезды с окружающим веществом и выделением энергии в ходе этих событий. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Астрономы изучили сверхновую SN 2024bch, которая взорвалась на расстоянии 65 млн световых лет от Земли и ее впервые обнаружили в прошлом году. Это сверхновая типа II. Данный космический взрыв происходит, когда в ядре массивной звезды прекращается термоядерный синтез. Это приводит к сжатию ядра и образованию ударных волн во внешних слоях звезды, которые выбрасывают это вещество звезды космос.

Астрономы считали, что когда выброшенное вещество резко врезается в плотный газ, окружающий умирающую звезду, то это приводит к появлению узких линий излучения в спектрах сверхновых II типа. Но сверхновая SN 2024bch является "антисоциальной", поскольку выброшенное вещество не взаимодействует бурно с окружающей газовой оболочкой. Тем не менее, эти узкие линии излучения все же присутствуют в ее спектрах, как обнаружили ученые.

Кассиопея А - остаток сверхновой типа II. Фото: NASA

Эта особенность ранее рассматривалась как тест для определения взаимодействия умирающей звезды с окружающей средой. Но в случае со сверхновой SN 2024bch высвобождаемая энергия не является результатом смешивания выброшенного вещества с плотной газовой оболочкой. Вместо этого астрономы предлагают другой механизм объяснения энергии – флуоресценцию Боуэна. Это явление, известное с первой половины XX века, ранее никогда не рассматривалось при изучении сверхновых. Но сценарий астрономов с большой точностью описывает все фазы эволюции обнаруженной сверхновой.

Флуоресценция Боуэна похожа на эхо, но представляет собой высокоэнергетический свет, а не звук. В этом случае интенсивное ультрафиолетовое излучение сверхновой возбуждает окружающие атомы гелия, которые затем передают энергию другим элементам, таким как кислород и азот, которые находятся вокруг умирающей звезды. Именно эта передача энергии создает узкие спектральные линии, которые наблюдали астрономы.

Это открытие означает, что, возможно, ученым придется переосмыслить модели эволюции сверхновых типа II. Это может привести к тому, что некоторые космические взрывы придется исключить из списка источников нейтрино. Это почти не имеющие массу и не имеющие заряд частицы, которые движутся в пространстве со скоростью, близкой к скорости света.

По словам ученых, не демонстрируя никаких признаков взаимодействия, сверхновая SN 2024bch не обладает физическими условиями, необходимыми для выброса нейтрино высоких энергий.

