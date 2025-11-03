"Антисоціальний" космічний вибух може змінити уявлення про вмираючі зірки (фото)

Відкриття означає, що вченим, можливо, доведеться переосмислити моделі еволюції наднових типу II. Також це може призвести до зміни розуміння джерел нейтрино.

Астрономи вивчили космічний вибух, який став кінцем життя масивної зірки на відстані 65 млн світлових років від нас. Дослідження ставить під сумнів розуміння зв'язку між потужними зіткненнями викинутих уламків зірки, що помирає, з навколишньою речовиною і виділенням енергії під час цих подій. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Астрономи вивчили наднову SN 2024bch, яка вибухнула на відстані 65 млн світлових років від Землі і її вперше виявили минулого року. Це наднова типу II. Цей космічний вибух відбувається, коли в ядрі масивної зірки припиняється термоядерний синтез. Це призводить до стиснення ядра й утворення ударних хвиль у зовнішніх шарах зірки, які викидають цю речовину зірки в космос.

Астрономи вважали, що коли викинута речовина різко врізається в щільний газ, що оточує вмираючу зірку, то це призводить до появи вузьких ліній випромінювання в спектрах наднових II типу. Але наднова SN 2024bch є "антисоціальною", оскільки викинута речовина не взаємодіє бурхливо з навколишньою газовою оболонкою. Проте ці вузькі лінії випромінювання все ж присутні в її спектрах, як виявили вчені.

Кассіопея А — залишок наднової типу II. Фото: NASA

Ця особливість раніше розглядалася як тест для визначення взаємодії вмираючої зірки з навколишнім середовищем. Але у випадку з надновою SN 2024bch енергія, що вивільняється, не є результатом змішування викинутої речовини зі щільною газовою оболонкою. Замість цього астрономи пропонують інший механізм пояснення енергії — флуоресценцію Боуена. Це явище, відоме з першої половини XX століття, раніше ніколи не розглядали під час вивчення наднових. Але сценарій астрономів з великою точністю описує всі фази еволюції виявленої наднової.

Флуоресценція Боуена схожа на відлуння, але являє собою високоенергетичне світло, а не звук. У цьому випадку інтенсивне ультрафіолетове випромінювання наднової збуджує навколишні атоми гелію, які потім передають енергію іншим елементам, таким як кисень і азот, що перебувають навколо вмираючої зірки. Саме ця передача енергії створює вузькі спектральні лінії, які спостерігали астрономи.

Це відкриття означає, що, можливо, вченим доведеться переосмислити моделі еволюції наднових типу II. Це може призвести до того, що деякі космічні вибухи доведеться виключити зі списку джерел нейтрино. Це частинки, що майже не мають маси і не мають заряду і рухаються в просторі зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

За словами вчених, не демонструючи жодних ознак взаємодії, наднова SN 2024bch не має фізичних умов, необхідних для викиду нейтрино високих енергій.

