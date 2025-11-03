Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може стати гігантською планетою: як це можливо (фото)

Учені вважають, що міжзоряні об'єкти можуть допомогти розкрити таємницю процесу формування планет, який не піддається поясненню.

Учені з Юліхського дослідницького центру в Німеччині дійшли висновку, що такі міжзоряні об'єкти, зокрема й 3I/ATLAS, можуть запустити процес формування планет навколо масивних зірок. Якщо це правда, це означає, що міжзоряні гості можуть вирішити проблему, яку не можуть пояснити сучасні теорії формування планет. Міжзоряні об'єкти можуть навіть допомогти пояснити, яким чином утворюються планети розміром з Юпітер навколо зірок, схожих на Сонце, пише Sky at Night Magazine.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS зараз перебуває в Сонячній системі і, як показують розрахунки вчених, наступного року покине її межі. Вважається, що цей міжзоряний об'єкт прибув з іншої частини нашої галактики Чумацький Шлях.

На сьогоднішній день астрономи виявили тільки 3 міжзоряних об'єкти в Сонячній системі: 1I/Оумуамуа і комети 2I/Борисова і 3I/ATLAS. Міжзоряні об'єкти дають змогу астрономам зрозуміти, з якої речовини були створені в іншій зоряній системі ці космічні камені. Також це допомагає зрозуміти умови формування планет навколо далеких зірок у різних частинах Чумацького Шляху.

Автори нового дослідження вважають, що міжзоряні об'єкти, такі як 3I/ATLAS, якщо їх притягує до себе гравітація масивної зірки, можуть стати зародками планет-гігантів.

Відомо, що молоді зірки оточені протопланетним диском, що складається з газу і пилу. Згодом частинки пилу злипаються, потім притягують до себе інші частинки своєю гравітацією і ростуть. Зрештою з'являються планети.

За словами вчених, що в нашому розумінні формування планет є проблема. Неясно яким чином можуть утворитися зародки планет під час накопичення матеріалу. Як показує моделювання, протопланетні диски є хаотичним місцем і там великі камені повинні стикатися один з одним, і або відскакувати, або руйнуватися, але точно не об'єднуватися. Якщо це так, то як можливо, що планети могли утворитися з маленьких зародків у таких руйнівних умовах?

Автори дослідження вважають, що міжзоряні об'єкти, такі як 3I/ATLAS, можуть запускати процес формування планет, особливо навколо масивних зірок. Як показує моделювання, у протопланетний диск можуть потрапляти мільйони міжзоряних об'єктів розміром з 1I/Оумуамуа. За оцінками його довжина становить 100 метрів.

Можливо, планети не ростуть і розвиваються з маленьких зародків, а з великих міжзоряних об'єктів. Тобто навколо зірок з'являється готовий великий зародок, з якого може формуватися планета, кажуть учені.

Якщо міжзоряні об'єкти можуть бути зародками планет, це може вирішити ще одну проблему. Астрономи вважають, що газові гіганти, схожі на Юпітер у Сонячній системі, рідко зустрічаються навколо невеликих і холодних зірок у Чумацькому Шляху. Частіше вони зустрічаються навколо більш масивних зірок, таких як Сонце.

Проблема в тому, що протопланетні диски навколо схожих на Сонце зірок існують приблизно 2 мільйони років. Теорія припускає, що цього часу недостатньо для утворення гігантської планети.

За словами вчених, якщо готові зародки планет притягнула до себе зірка своєю гравітацією, то ці міжзоряні об'єкти можуть дати поштовх процесу формування газових гігантів. І таким чином можна пояснити, як вони встигають формуватися за 2 мільйони років.

Автори дослідження кажуть, що утворення планет за допомогою міжзоряних об'єктів має відбуватися більш ефективно, що забезпечує швидке зростання планет-гігантів.

