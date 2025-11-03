Межзвездный объект 3I/ATLAS может стать гигантской планетой: как это возможно (фото)

Ученые считают, что межзвездные объекты могут помочь раскрыть тайну не поддающегося объяснению процесса формирования планет.

Ученые из Юлихского исследовательского центра в Германии пришли к выводу, что такие межзвездные объекты, в том числе и 3I/ATLAS, могут запустить процесс формирования планет вокруг массивных звезд. Если это правда, это означает, что межзвездные гости могут решить проблему, которую не могут объяснить современные теории формирования планет. Межзвездные объекты могут даже помочь объяснить, каким образом образуются планеты размером с Юпитер вокруг звезд, похожих на Солнце, пишет Sky at Night Magazine.

Межзвездная комета 3I/ATLAS сейчас находится в Солнечной системе и как показывают расчеты ученых, в следующем году покинет ее пределы. Считается, что этот межзвездный объект прибыл из другой части нашей галактики Млечный Путь.

На сегодняшний день астрономы обнаружили только 3 межзвездных объекта в Солнечной системе: 1I/Оумуамуа и кометы 2I/Борисова и 3I/ATLAS. Межзвездные объекты дают возможность астрономам понять и какого вещества были созданы в другой звездной системе эти космические камни. Также это помогает понять условия формирования планет вокруг далеких звезд в разных частях Млечного Пути.

Межзвездная комета 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Авторы нового исследования считают, что межзвездные объекты, такие как 3I/ATLAS, если их притягивает к себе гравитация массивной звезды, могут стать зародышами планет-гигантов.

Известно, что молодые звезды окружены протопланетным диском, состоящем из газа и пыли. Со временем частицы пыли слипаются, затем притягивают к себе другие частицы своей гравитацией и растут. В конечном итоге появляются планеты.

Известно, что молодые звезды окружены протопланетным диском, состоящем из газа и пыли Фото: phys.org

По словам ученых, что в нашем понимании формирования планет есть проблема. Неясно каким образом могут образоваться зародыши планет во время накопления материала. Как показывает моделирование, протопланетные диски являются хаотичным местом и там крупные камни должны сталкиваться друг с другом, и либо отскакивать, либо разрушаться, но точно не объединяться. Если это так, то как возможно, что планеты могли образоваться из маленьких зародышей в таких разрушительных условиях?

Межзвездный объект 1I/Оумуамуа Фото: ESO

Авторы исследования считают, что межзвездные объекты, такие как 3I/ATLAS, могут запускать процесс формирования планет, особенно вокруг массивных звезд. Как показывает моделирование, в протопланетный диск могут попадать миллионы межзвездных объектов размером с 1I/Оумуамуа. По оценкам его длина составляет 100 метров.

Возможно, планеты не растут и развиваются из маленьких зародышей, а из крупных межзвездных объектов. То есть вокруг звезд появляется готовый крупный зародыш, из которого может формироваться планета, говорят ученые.

Если межзвездные объекты могут быть зародышами планет, это может решить еще одну проблему. Астрономы считают, что газовые гиганты, похожие на Юпитер в Солнечной системе, редко встречаются вокруг небольших и холодных звезд в Млечном Пути. Чаще они встречаются вокруг более массивных звезд, таких как Солнце.

Астрономы считают, что газовые гиганты, похожие на Юпитер в Солнечной системе, редко встречаются вокруг небольших и холодных звезд в Млечном Пути. Чаще они встречаются вокруг более массивных звезд, таких как Солнце Фото: BBC

Проблема в том, что протопланетные диски вокруг похожих на Солнце звезд существуют примерно 2 миллиона лет. Теория предполагает, что этого времени недостаточно для образования гигантской планеты.

По словам ученых, если готовые зародыши планет притянула к себе звезда своей гравитацией, то эти межзвездные объекты могут дать толчок процессу формирования газовых гигантов. И таким образом можно объяснить, как они успевают формироваться за 2 миллиона лет.

Авторы исследования говорят, что образование планет с помощью межзвездных объектов должно происходить более эффективно, что обеспечивает быстрый рост планет-гигантов.

