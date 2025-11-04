Найстаріші галактики у Всесвіті були гарячими безладними структурами (фото)

Як з'ясували астрономи, найстаріші галактики являли собою хаотичні згустки турбулентного гарячого газу, в яких відбувалися постійні спалахи зореутворення. Ці стародавні галактики були менш стабільними структурами, ніж сучасні.

Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для вивчення 272 невеликих галактик, вік яких становить від 800 мільйонів до 1,5 мільярда років після Великого вибуху. Всесвіт тоді був дуже молодим за астрономічними мірками. Астрономи побачили, що найстаріші галактики виглядають зовсім інакше, ніж сучасні галактики в локальному Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Як показало дослідження, ранні галактики були крихітними порівняно з галактиками в нашому найближчому Всесвіті. Вони мали від 100 мільйонів до 10 мільярдів мас Сонця. Маса Чумацького Шляху становить близько 1,5 трильйона мас Сонця.

За словами астрономів, ранні галактики були більш турбулентними, менш стабільними і росли за рахунок бурхливих спалахів зореутворення, як показало спостереження. Астрономи виявили, що ранні галактики були турбулентними структурами, які насилу стабілізувалися і не сформували стабільні диски, як у Чумацького Шляху.

Астрономи спостерігали за рухом іонізованого водню в кожній галактиці. У більшості випадків газ не обертався навколо центру галактики єдиним плавним потоком, а рухався в усіх напрямках, створюючи турбулентні вихори, ударні хвилі та нерівномірні скупчення матерії. Сучасні галактики в локальному Всесвіті являють собою добре структуровані диски, де весь газ і зірки рухаються в одному напрямку навколо центру.

Фото: solar-system

Астрономи дійшли висновку, що вони спостерігали ранні періоди формування галактик, які потім проходять кілька періодів нестабільності, перш ніж перетворитися на диски, які спостерігаються в локальному Всесвіті.

Турбулентність у ранньому Всесвіті була набагато вищою, ніж передбачалося, кажуть астрономи. У ранніх галактиках зореутворення відбувалося у вигляді нерегулярних спалахів. Зірки випускали дуже багато випромінювання і вітри заряджених частинок, що робило навколишній простір турбулентним і хаотичним. Також учені з'ясували, що турбулентність у ранніх галактиках створювалася за рахунок дуже швидкого входження в них міжгалактичного газу. Більше нестабільності додавали надмасивні чорні діри в центрі кожної галактики, які поглинали газ і випускали релятивістські струмені матерії та випромінювання.

За словами вчених, дуже сильна турбулентність не давала можливості галактикам стабілізуватися. І все ж часті злиття, і масштабне утворення зірок дало змогу галактикам стати менш турбулентними і стабільними.

Дослідження показує, як ранні галактики поступово переходили з хаотичного стану в упорядковані структури, і як формувалися такі галактики, як Чумацький Шлях.

Попередні дослідження показали, що масивні, добре впорядковані галактики формувалися дуже рано, що не збігалося з моделями їхньої еволюції. Тепер же вивчення менш масивних галактик краще відповідає теорії.

