Китайские астронавты впервые приготовили мясо в космосе: помогла уникальная печь (видео)

Астронавты на борту китайской космической станции “Тяньгун” впервые в условиях микрогравитации приготовили куриные крылышки и стейки.

Китайские астронавты приготовили первые мясные блюда в космосе с помощью специально созданной микроволновой печи. Ее доставили на борт орбитальной станции "Тяньгун" астронавты миссии "Шэньчжоу-21" 31 октября. Новая печь была быстро установлена и шестеро членов экипажа космической станции смогли наладиться новыми блюдами, пишет Space.

Пища жизненно важна для поддержания здоровья и морального духа, особенно в условиях высокого стресса и изоляции. С эти сталкиваются астронавты в космосе. По словам китайских ученых, что такие удобства, как горячее питание, важны для поддержания психологической устойчивости экипажей космической станции.

Поэтому ученые из Китая создали технологию для приготовления пищи в космосе, которая бы напоминала приготовление пищи на Земле. На борту космического корабля "Шэньчжоу-21" на орбитальную станцию "Тяньгун" была доставлена такая технология. Это специальная микроволновая печь, способная работать в условиях микрогравитации. Астронавты миссий "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21" установили эту печь на космической станции. Эта печь на самом деле работает скорее, как фритюрница, но дарит астронавтам, живущим на борту станции, приятную домашнюю атмосферу.

Эта печь на самом деле работает скорее, как фритюрница, но дарит астронавтам, живущим на борту станции, приятную домашнюю атмосферу Фото: space.com

Печь работает без нагрузки на энергосистему станции "Тяньгун" и предназначена для обеспечения стабильных условий выпечки без дыма в условиях микрогравитации. Астронавты с помощью решетки для гриля впервые приготовили в этой печи куриные крылышки и стейки. Время приготовления мясных блюд заняло 28 минут.

Первый барбекю в космосе был создан на основе результатов экспериментов по выпеканию печенья на борту Международной космической станции в 2020 году. Чтобы приготовить партию печенья астронавты потратили почти 2 часа.

Температура в космической печи достигает 190 градусов Цельсия, что значительно выше 100 градусов Цельсия, используемых в других устройствах разогрева пищи в космосе. Печь рассчитана на 500 циклов приготовления пищи.

Новый экипаж станции "Тяньгун" (миссия "Шэньчжоу-21") прибыл на орбиту 31 октября и трое астронавтов будут находиться на станции в течение шести месяцев. Прошлый экипаж из миссии "Шэньчжоу-20" должен вернуться на Землю 5 ноября.

