Отримано радіосигнал від міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS: невже це "корабель" інопланетян

Астрономи за допомогою радіотелескопа MeerKAT отримали перший радіосигнал від гостя з іншої зоряної системи. Нові дані, здається, показують його справжню природу.

Відтоді, як астрономи вперше виявили міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у липні, суперечки про його природу не вщухають. Багато астрономів упевнені, що це міжзоряна комета, але є вчені, які вказують на ймовірність того, що це може бути космічний апарат позаземної цивілізації. Тепер астрономи отримали перший радіосигнал від міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який може поставити крапку в суперечках про його природу. Вчені представили результати дослідження на сайті The Astronomer's Telegram, де астрономи повідомляють про нові відкриття. Це дослідження ще не пройшло рецензування, пише Gizmodo.

Радіосигнал від міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS

За допомогою радіотелескопа MeerKAT, розташованого в Південній Африці, астрономи зафіксували перший радіосигнал від міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. Але, варто сказати, що це не технологічний радіосигнал, який використовується для передачі даних. Це природне радіовипромінювання, яке, як вважають астрономи, доводить, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є кометою.

За допомогою радіотелескопа MeerKAT, розташованого в Південній Африці, астрономи зафіксували перший радіосигнал від міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: Medium

За словами вчених, вони виявили лінії поглинання радіохвиль гідроксильними радикалами (ОН) на двох різних частотах: 1665 і 1667 мегагерц. Це вказує на те, що 3I/ATLAS поводиться як комета. Перший радіосигнал від 3I/ATLAS було зафіксовано 24 жовтня, за кілька днів до того, як міжзоряний об'єкт наблизився на максимально близьку відстань до Сонця, що сталося 29 жовтня.

Що ближче комети перебувають до Сонця, то сильніше вони підпадають під вплив випромінювання і тепла нашої зірки. У цей час лід на поверхні комети починає швидко випаровуватися внаслідок сублімації. Це означає, що лід із твердого стану відразу переходить у газоподібний без фази рідини. Через це в комет з'являються характерна кома (газова оболонка ядра) і хвіст.

Під час сублімації кожна заморожена молекула води (H₂O) на поверхні комети розпадається на гідроксильний радикал (OH) та атом водню (H). Таким чином, гідроксильні радикали є продуктом та індикатором сублімації комети.

Це все ще можуть бути інопланетяни

Якби міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS був металевим космічним кораблем інопланетян, астрономи не змогли б виявити ці молекули. Через те, що раніше їх не виявляли, з'явилося припущення, що 3I/ATLAS може мати штучне походження. Про це давно заявляє астрофізик із Гарварду Аві Леб.

Коментуючи нове відкриття, Леб визнав, що воно справді вказує на те, що 3I/ATLAS є кометою, хоча науковець все ж таки не виключає того, що це може бути космічний апарат позаземної цивілізації. За словами Леба, у 3I/ATLAS є кілька незрозумілих аномалій, а тому виключати штучне походження об'єкта не можна. Леб вважає, що незвичайна траєкторія руху, дивний хімічний склад і величезна маса, 3I/ATLAS говорить про те, що це може бути інопланетна технологія.

Незвичайна траєкторія руху, дивний хімічний склад і величезна маса, 3I/ATLAS говорить про те, що це може бути інопланетна технологія Фото: space.com

3I/ATLAS — це дуже дивний об'єкт з аномаліями

У будь-якому разі, 3I/ATLAS — це не зовсім звичайна комета. Вона має дивні характеристики, які вчені все ще не можуть повністю пояснити. Вважається, що комета прибула з далекої зоряної системи і може мати вік понад 7 мільярдів років, а значить це найстаріша відома комета. У 3I/ATLAS виявлено одне з найвищих співвідношень вуглекислого газу до води, чого не спостерігали у комет у Сонячній системі. Деякі вчені вважають, що це абсолютно новий вид комет, невідомий науці.

Зараз міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS залишає Сонячну систему. 19 грудня він перебуватиме на максимально близькій відстані від Землі, а в березні 2026 року перебуватиме близько до Юпітера. Астрономи сподіваються використати це зближення міжзоряної комети з двома планетами, щоб провести додаткові дослідження її природи до того, як вона покине Сонячну систему.

