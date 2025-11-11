Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS міг вибухнути на шляху до Землі: є нові знімки (фото)

Нові фотографії загадкового гостя з іншої зоряної системи вказують на те, що 3I/ATLAS може бути вже розпався приблизно на 16 частин. З іншого боку, все ще існує ймовірність того, що це не звичайна комета, а штучно створений інопланетянами об'єкт.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS два тижні тому перебував на найближчій відстані від Сонця і зараз прямує в бік Землі. Раніше 3I/ATLAS, який вважається кометою, несподівано збільшив свою яскравість, адже випромінювання Сонця змусило скинути його величезну кількість газу. Але міжзоряний об'єкт втрачає так багато маси під час руху від Сонця, що астрофізик Аві Леб із Гарварду припустив, що 3I/ATLAS, можливо, розпався на 16 частин. Вчений при цьому все ще розглядає можливість того, що це може бути не звичайна комета, а інопланетний космічний корабель, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

На нових зображеннях міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS видно, що у нього з'явилися одразу два хвости — один спрямований до Сонця, а інший від нашої зірки. Раніше щось подібне вже спостерігали астрономи, як уже писав Фокус. Розрахунки Леба показують, що газовий струмінь, спрямований до Сонця, має довжину приблизно 990 тисяч км, а струмінь, спрямований від Сонця — приблизно 2,9 млн км. І це дуже дивні газові викиди, якщо вважати 3I/ATLAS кометою.

Згідно з розрахунками Леба, міжзоряному об'єкту 3I/ATLAS знадобилося б поглинути величезну кількість сонячної енергії, щоб випарувати велику кількість замороженої води і вуглекислого газу, необхідну для занадто великої втрати маси.

Нова фотографія 3I/ATLAS Фото: Medium

За словами Леба, коли 3I/ATLAS перебував на найближчій відстані від Сонця, то наша зірка виділяла 700 джоулів енергії на квадратний метр на секунду. Це означає, що площа поглинання 3I/ATLAS повинна була перевищувати 1600 квадратних кілометрів, а це еквівалентно сфері діаметром 23 кілометри. Це в 4 рази більше, ніж показали минулі розрахунки діаметра 3I/ATLAS — 5,6 км. При цьому маса об'єкта, за оцінками Леба, становила приблизно 33 млрд тонн. Хоча комети в Сонячній системі втрачають масу при наближенні до Сонця, але 3I/ATLAS втрачає занадто багато маси, що дуже складно пояснити.

Нова фотографія 3I/ATLAS Фото: Medium

Нові зображення показують, що 3I/ATLAS втратив приблизно в 16 разів більше маси, ніж прогнозувалося. Минулі дані показали, що міжзоряний об'єкт втрачав приблизно 150 кг маси на секунду, але під час зближення із Сонцем він втрачав до 2 млн кг на секунду. Це дуже різке збільшення втрати маси. Але воно узгоджується з дуже різким підвищенням яскравості об'єкта поблизу Сонця.

Леб припускає, що втрата маси і збільшення яскравості 3I/ATLAS можуть бути свідченням того, що, якщо це комета, то вона могла розвалитися на частини. Розпад об'єкта збільшив би площу поверхні, що поглинається. Астрофізик припускає, що 3I/ATLAS міг вибухнути і розвалитися на щонайменше 16 рівних частин. Тобто якщо це комета, то вона не переживала близьку зустріч із Сонцем.

Водночас Аві Леб не виключає можливості того, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може не бути кометою. Якщо об'єкт не був знищений Сонцем і зберіг свою цілісність, то це може бути доказом того, що 3I/ATLAS є потенційним кораблем інопланетян.

Аві Леб не відкидає можливості того, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може не бути кометою Фото: space.com

За словами Леба, у міжзоряному просторі недостатньо кам'янистого матеріалу, щоб створити настільки масивне тіло, яке могло б прибути в Сонячну систему. З огляду на незвичайну траєкторію руху, яка дає змогу зближуватися з планетами Сонячної системи, дивний хімічний склад і величезну масу, це може бути гігантський космічний корабель, вважає Леб.

Астрофізик вказує на те, що, якщо 3I/ATLAS є космічним кораблем, то його двигуни можуть створювати потужні газові викиди, що дає змогу коригувати траєкторію польоту.

Очікується, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS наблизиться до Землі на мінімальну відстань 19 грудня і багато вчених сподіваються краще зрозуміти, що це насправді.

Як уже писав Фокус, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS несподівано зменшився в розмірах.

Також Фокус писав про те, що на Сонці виникли два потужні спалахи класу Х. Астрономи зафіксували появу на Сонці відразу двох спалахів найпотужнішого класу. Разом з ними з'явилися кілька корональних викидів маси, які спрямовані в бік Землі. Нашу планету накриє геомагнітна буря.