Межзвездный объект 3I/ATLAS мог взорваться на пути к Земле: есть новые снимки (фото)

Новые фотографии загадочного гостя из другой звездной системы указывают на то, что 3I/ATLAS может быть уже распался примерно на 16 частей. С другой стороны, все еще существует вероятность того, что это не обычная комета, а искусственно созданный инопланетянами объект.

Межзвездный объект 3I/ATLAS две недели назад находился на самом близком расстоянии от Солнца и сейчас направляется в сторону Земли. Ранее 3I/ATLAS, который считается кометой, неожиданно увеличил свою яркость, ведь излучение Солнца заставило сбросить его огромное количество газа. Но межзвездный объект теряет так много массы в время движения от Солнца, что астрофизик Ави Леб из Гарварда предположил, что 3I/ATLAS, возможно, распался на 16 частей. Ученый при этом все еще рассматривает возможность того, что это может быть не обычная комета, а инопланетный космический корабль, пишет Futurism.

На новых изображениях межзвездного объекта 3I/ATLAS видно, что у него появились сразу два хвоста – один направлен к Солнцу, а другой от нашей звезды. Ранее нечто подобное уже наблюдали астрономы, как уже писал Фокус. Расчеты Леба показывают, что газовая струя, направленная к Солнцу, имеет длину примерно 990 тысяч км, а струя, направленная от Солнца – примерно 2,9 млн км. И это очень странные газовые выбросы, если считать 3I/ATLAS кометой.

Согласно расчетам Леба, межзвездному объекту 3I/ATLAS потребовалось бы поглотить огромное количество солнечной энергии, чтобы испарить большое количество замороженной воды и углекислого газа, необходимое для слишком большой потери массы.

По словам Леба, когда 3I/ATLAS находился на самом близком расстоянии от Солнца, то наша звезда выделяла 700 джоулей энергии на квадратный метр в секунду. Это означает, что площадь поглощения 3I/ATLAS должна была превышать 1600 квадратных километров, а это эквивалентно сфере диаметром 23 километра. Это в 4 раза больше, чем показали прошлые расчеты диаметра 3I/ATLAS – 5,6 км. При этом масса объекта, по оценкам Леба составляла примерно 33 млрд тонн. Хотя кометы в Солнечной системе теряют массу при приближении к Солнцу, но 3I/ATLAS теряет слишком много массы, что очень сложно объяснить.

Новые изображения показывают, что 3I/ATLAS потерял примерно в 16 раз больше массы, чем прогнозировалось. Прошлые данные показали, что межзвездный объект терял примерно 150 кг массы в секунду, но во время сближения с Солнцем он терял до 2 млн кг в секунду. Это очень резкое увеличение потери массы. Но оно согласуется с очень резким повышением яркости объекта вблизи Солнца.

Леб предполагает, что потеря массы и увеличение яркости 3I/ATLAS могут быть свидетельством итого, что, если это комета, то она могла развалиться на части. Распад объекта увеличил бы площадь поглощаемой поверхности. Астрофизик предполагает, что 3I/ATLAS мог взорваться и развалиться на минимум 16 равных частей. То есть если это комета, то она не переживала близкую встречу с Солнцем.

В то же время Ави Леб не исключает возможности того, что межзвездный объект 3I/ATLAS может не быть кометой. Если объект не был уничтожен Солнцем и сохранил свою целостность, то это может быть доказательством того, что 3I/ATLAS является потенциальным кораблем инопланетян.

По словам Леба, в межзвездном пространстве недостаточно каменистого материала, чтобы создать настолько массивное тело, которое могло бы прибыть в Солнечную систему. Учитывая необычную траекторию движения, которая позволяет сближаться с планетами Солнечной системы, странный химический состав и огромную массу, это может быть гигантский космический корабль, считает Леб.

Астрофизик указывает на то, что, если 3I/ATLAS является космическим кораблем, то его двигатели могут создавать мощные газовые выбросы, что позволяет корректировать траекторию полета.

Ожидается, что межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние 19 декабря и многие ученые надеются лучше понять, что это на самом деле.

