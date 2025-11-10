Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно уменьшился перед сближением с Землей (фото)
Новые данные добавляют доказательств, что гость из другой звездной системы может быть искусственно созданным объектом. Так считает астрофизик из Гарварда, но другие ученые настаивают на том, что это обычная, хотя и странная комета.
Новые данные, полученные в результате наблюдений за межзвездным объектом 3I/ATLAS, показывают, что он загадочным образом уменьшился в размерах за несколько недель до своего максимального сближения с Землей. Астрофизик Ави Леб говорит, что все больше данных указывают на то, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, пишет Daily Mail.
Ученые из NASA выяснили, что после максимального сближения с Солнцем в конце октября межзвездный объект 3I/ATLAS, который считается кометой, потерял примерно 13% своей массы. Астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета говорит, что внезапное уменьшение размеров 3I/ATLAS напрямую связано с неожиданным изменением курса этого странного объекта.
Ученый говорит, что потеря такого количества массы должна была привести к появлению огромной комы у кометы (оболочки из газа и пыли вокруг ядра) и типичного кометного хвоста. Но на новых фотографиях 3I/ATLAS такого хвоста не видно.
Поскольку у 3I/ATLAS нет подобного хвоста, Леб утверждает, что вероятность того, что этот странный объект является кораблем инопланетян растет с каждым днем. Ранее Леб предупреждал, что 3I/ATLAS имеет признаки массивного космического корабля внеземной цивилизации, который маскируется под космический камень с неизвестной целью. Но ученые из NASA и другие астрономы уверены, что 3I/ATLAS является обычной, хотя и странной кометой из другой звездной системы.
Известно, что 19 декабря 3I/ATLAS приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние и тогда этот объект можно будет еще лучше изучить.
Межзвездный объект 3I/ATLAS потерял значительное количество массы, когда ученые зафиксировали загадочное увеличение скорости объекта, как уже писал Фокус. В NASA говорят, что изменение скорости и курса 3I/ATLAS нельзя объяснить влиянием гравитации Солнца. Леб считает, что изменение скорости и курса можно объяснить наличием ракетного двигателя у 3I/ATLAS.
По словам Леба, если 3I/ATLAS — это обычная комета, то при изменении скорости и траектории полета из объекта должна была вылететь мощная струя газа, но этого обнаружено не было. Астрофизик утверждает, что 3I/ATLAS продемонстрировал как минимум 10 признаков того, что это искусственно созданный объект, который направляется к Земле.
3I/ATLAS ранее продемонстрировал странный антихвост, направленный к Солнцу, как уже писал Фокус. Но обычный хвост кометы направлен от Солнца. Межзвездный объект также неоднократно менял цвет во время своего полета через Солнечную систему, а также резко увеличил яркость возле Солнца, чего не делают обычные кометы, как уже писал Фокус. По словам Леба вероятность того, что 3I/ATLAS продемонстрирует 10 странных аномалий одновременно астрономически мала и указывает на то, что объект может быть создан внеземной цивилизацией.
