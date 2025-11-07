Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно увеличил скорость: никто не знает, что происходит (фото)

Межзвездный объект, который считается кометой, неожиданно увеличил скорость полета, удаляясь от Солнца и приближаясь к Земле. Астрономы из Гарварда считает, что это может быть еще одним потенциальным доказательством того, что этот объект имеет искусственное происхождение.

Ученые из NASA подтвердили, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который многие ученые считают кометой из другой звездной системы, изменил скорость полета и отклонился от предполагаемой траектории движения. Это увеличение скорости и изменение курса невозможно объяснить влиянием гравитации Солнца. Астроном из Гарвардского университета Ави Леб считает, что данная аномалия указывает на то, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом инопланетян. Также по словам ученого, на новых изображениях 3I/ATLAS не виден характерный кометный хвост, который должен быть у этого объекта, если он является кометой, пишет Daily Mail.

Межзвездный объект 3I/ATLAS увеличил скорость и никто не знает, почему

Солнце обладает сильнейшей гравитацией в Солнечной системе. Это значит, что звезда притягивает к себе любые объекты в предсказуемом движении, которое могут измерить астрономы. Но новые наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS, сделанные после того, как он начал удаляться от Солнца после максимального сближения со звездой 29 октября, похоже бросают вызов пониманию гравитации.

До того, как приблизиться к Солнцу межзвездный объект 3I/ATLAS уже имел рекордную скорость – более 209 000 км/ч. Но после сближения с Солнцем его скорость увеличилась до 240 000 км/ч. Ученые из NASA выяснили, что такое ускорение 3I/ATLAS не связано с гравитацией Солнца, но это пока невозможно объяснить. Также неясно, почему межзвездный объект отклонился от прогнозируемой траектории полета после сближения с нашей звездой.

Если это обычная комета, то тепло Солнца должно было расплавить ее ледяное ядро таким образом, что это привело бы к выбросу огромного количества газообразного льда. Эта струя газа могла бы сместить траекторию полета кометы.

Но астроном Ави Леб говорит, что у ученых еще доказательств выброса огромного количества газообразного льда и таким образом нет доказательств того, что это комета.

Фотография 3I/ATLAS, ранее сделанная наземными телескопами Фото: NOIRLab

Возможно, 3I/ATLAS – это корабль инопланетян

3I/ATLAS примерно 19 декабря будет находиться на самом близком расстоянии от Земли и ученые надеются обнаружить огромное газовое облако, состоящее из выброшенного из кометы материала.

Леб говорит, что если такое облако не будет обнаружено, то это будет явным признаком того, что неожиданное ускорение 3I/ATLAS может быть вызвано инопланетным искусственным двигателем.

По словам Леба, что для того, чтобы обычная комета совершила странный маневр возле Солнца, она должна была потерять не менее 13% своей массы. Только так она могла выбросить достаточно испаренного льда, чтобы он позволил действовать подобно двигателю космического корабля. Астроном говорит, что у 3I/ATLAS не обнаружено признаков потери такого количества массы. Это значит, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом внеземного разума.

Необъяснимые аномалии: почему межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть создан инопланетянами

По словам Леба, уже несколько странных особенностей межзвездного объекта 3I/ATLAS ученые не могут объяснить и это указывает на то, что гость из другой звездной системы может быть неким инопланетным космическим кораблем.

Фотография 3I/ATLAS, сделанная 5 ноября телескопом в Испании Фото: Medium

Астроном указывает на то, что обычная комета должна была стать красной при сближении с Солнцем, но стала синей. Также 3I/ATLAS быстро начал светиться намного ярче, чем обычные кометы на близком расстоянии возле Солнца. Именно тогда, как говорит Леб, у 3I/ATLAS произошло необъяснимое ускорение, которое не связано с гравитацией Солнца.

Также Леб указывает на то, что 3I/ATLAS имеет слишком огромную массу, которая оценивается в 33 миллиарда тонн, а это нелогично, ведь в межзвездном пространстве недостаточно каменистого материала для естественного образования такого объекта.

Также странный химический состав 3I/ATLAS вызывает серьезные вопросы о происхождении объекта. В отличие от комет в Солнечной системе, которые в основном состоят из водяного льда, у 3I/ATLAS обнаружено огромное количество никеля и углекислого газа.

Фотография 3I/ATLAS, сделанная 5 ноября телескопом в Италии Фото: Virtual Telescope

Леб предполагает, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть космическим кораблем внеземной цивилизации, оснащенным ядерным двигателем. Это может объяснить необычно высокую яркость объекта, если он создает свой собственный свет.

Также Леб считает, что оболочка из никеля, которая изначально придавала 3I/ATLAS зеленый цвет, может быть признаком того, что внеземной разум использует этот металл в качестве защитного покрытия от высоких температур возле Солнца. Люди используют никелевое покрытие, чтобы защитить космические аппараты.

Также Леб заявил, что недавние два изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанные наземными телескопами в Испании и Италии, не показывают наличия у 3I/ATLAS кометного хвоста. И это вызывает удивление, ведь обычные кометы всегда имеют хвост из пыли и газа, выброшенных из ядра кометы, под действием солнечного излучения и солнечного ветра. Этот хвост всегда появляется после сближения кометы с Солнцем. По словам астронома, это еще одно потенциальное доказательство того, что 3I/ATLAS может не быть кометой, а иметь искусственное происхождение, то есть может быть создан инопланетянами.

