Межзвездный объект 3I/ATLAS изменил курс: еще одна причина, что это "корабль" инопланетян

Необъяснимое поведение объекта, который считается кометой, усиливает вероятность того, что 3I/ATLAS может быть не обычным космическим странником.

По словам астрофизика Ави Леба из Гарварда, межзвездный объект 3I/ATLAS отклонился от предполагаемой траектории движения после максимального сближения с Солнцем 29 октября. При этом у предполагаемой кометы наблюдается не гравитационное ускорение, которое может быть свидетельством наличия искусственного двигателя. Новое местоположение межзвездного объекта усиливает вероятность того, что 3I/ATLAS может быть не обычным космическим странником, пишет Daily Mail.

Межзвездный объект 3I/ATLAS изменил курс

Астрофизик Ави Леб считает, что предполагаемой комете потребовалось выбросить огромное количество своей массы в виде мощной газовой струи, чтобы межзвездный объект 3I/ATLAS занял нынешнее местоположение в Солнечной системе.

Ученые говорит, что если 3I/ATLAS является межзвездной кометой, как считают многие астрономы, то она должна оставить после себя огромное облако газа и пыли. Если этого не обнаружат, то 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем.

По словам Леба, чтобы подтвердить то, что 3I/ATLAS является кометой, Солнцу необходимо было бы расплавить примерно 15% массы межзвездного объекта. А это, согласно расчетам ученого, примерно 5 миллиардов тонн газа и пыли. Облако из газа и пыли можно было бы увидеть в телескопы, когда 3I/ATLAS к Земле 19 декабря.

Но если астрономы не увидят огромное облако, то это станет еще одним признаком того, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем, который был отправлен в Солнечную систему с неизвестной целью, говорит ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS: почему это может быть космический корабль инопланетян

Последний намек на то, что межзвездный объект 3I/ATLAS ведет себя очень странно появился, когда предполагаемая комета оказалась на максимально близком расстоянии от Солнца. Как показали наблюдения, объект 3I/ATLAS внезапно отдалился от Солнца и изменил своей цвет. Как уже писал Фокус, предполагаемая комета стала внезапно слишком яркой и приобрела синий оттенок.

По словам Леба, это очень странно ведь кометы во время сближения с Солнцем приобретают красный оттенок, ведь их ледяная поверхность поглощает синий свет и отражает красный. Также, по словам астрофизика, внезапное отдаление от Солнца, которое является не гравитационным ускорением, нельзя объяснить влиянием гравитации Солнца. Возможно, что-то другое ускоряло 3I/ATLAS его и отклонило его от ожидаемой траектории полета. Это значит, что у объекта может быть собственный искусственный двигатель. Как уже писал Фокус, ранее Леб говорил, что синий оттенок 3I/ATLAS можно объяснить работой горячего искусственного двигателя, а значит это может быть инопланетная технология.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: Live Science

Ави Леб указывает на то, что существуют и другие причины считать предполагаемую комету 3I/ATLAS не обычным космическим объектом. Например, 3I/ATLAS имеет почти ровную траекторию полета, которая позволяет пролететь максимально близко возле планет Солнечной системы.

По словам астрофизика, вероятность того, что естественный объект будет двигаться в той же плоскости пространства, что и Земля и соседние с ней планеты, составляет всего 0,2%. В то же время, вероятность того, что естественная комета пролетит близко возле Марса, Венеры и Юпитера, составляет всего 1 к 20 000. Это указывает на то, что этот путь был проложен внеземным разумом.

Прошлые исследования показали, что в составе 3I/ATLAS находится намного больше никеля и намного меньше железа, чем у известных комет. По словам Леба, никелем покрывают земные космические корабли, чтобы защитить их от экстремально высоких температур.

Межзвездный объект 3I/ATLAS не похож на комету

Также Леб отмечает, что межзвездный объект 3I/ATLAS необъяснимо больше и движется быстрее, чем предыдущие межзвездные объекты, обнаруженные в Солнечной системе. По расчетам ученого, этот объект имеет ширину примерно в 5 км и весит примерно 33 миллиарда тонн. Таким образом, 3I/ATLAS в миллион раз больше загадочного межзвездного объекта 1I/Оумуамуа и примерно в тысячу раз больше межзвездной кометы 2I/Борисова.

Вероятность того, что естественный космический объект из другой звездной системы имеет такие размеры и движется со скоростью 240 000 км/ч, оценивается в 1 к 1000, говорит астрофизик.

Также, как показывают исследования, 3I/ATLAS, вероятно, содержит всего 4% воды, в то время как обычные кометы в основном состоят из водяного льда. При этом межзвездный объект странным образом отражает свет и его яркость возрастает примерно в 7 раз быстрее, чем у обычных комет. Все это очень сложно объяснить.

Межзвездный объект 3I/ATLAS прибыл оттуда, откуда пришел загадочный радиосигнал

Также Леб говорит, что межзвездный объект 3I/ATLAS прибыл к нам из той же части галактики, что и знаменитый сигнал "Вау!" 1977 года. До сих пор ученые не знают, что это за радиосигнал, который связывают с сообщением от инопланетян.

