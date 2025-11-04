Мощнее "Страшной Барби": обнаружена самая сильная вспышка черной дыры с энергией 10 трлн Солнц

Астрономы обнаружили самое яркое и самое энергичное событие приливного разрушения из всех известных. Сверхмассивная черная дыра во время поглощения звезды создала невероятно яркий и мощный выброс излучения и энергии.

Ученые обнаружили самую мощную в истории наблюдений за космосом вспышку излучения черной дыры, связанную с событием приливного разрушения. Расчеты показывают, что во время поглощения звезды сверхмассивной черной дырой произошел выброс энергии, эквивалентный выбросу энергии 10 триллионов Солнц. При этом, по словам астрономов, данное событие приливного разрушения является самым далеким среди всех известных. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Сверхмассивные черные дыры, масса которых в миллионы раз превышает массу Солнца, находятся в центрах галактик. Если черная дыра активно поглощает окружающую материю, что она создает активное ядро галактики. Сверхмассивные черные дыры окружает диск из материи, из которого черная дыра поглощает газ. При этом из диска вылетает часть материи вместе с мощным излучением.

В то же время мощное излучение с выбросом энергии возникает когда сверхмассивная черная дыра разрывает на части и затем поглощает звезду, которая была притянута гравитацией пожирателя материи. Это называется событие приливного разрушения, когда возникает невероятно мощная вспышка света.

Как уже писал Фокус, два года назад астрономы обнаружили самую мощную вспышку света, которая возникала во время события приливного разрушения, и она получила название "Страшная Барби". В центре галактики на расстоянии в 7,8 млрд световых лет от нас черная дыра с массой в 100 млн раз больше, чем у Солнца "съела" звезду с массой в 14 раз больше массы Солнца.

Но теперь была обнаружена еще более мощная вспышка света, возникшая в результате события приливного разрушения. Астрономы выяснили, что вспышка излучения и энергии связана со сверхмассивной черной дырой J2245+3743, которая находится в центре галактики на расстоянии 10 млрд световых лет от нас.

Как показывает исследование звезда массой в 30 раз больше, чем у Солнца приблизилась к сверхмассивной черной дыре с массой в 500 млн раз больше, чему Солнца. В итоге огромная гравитация черной дыры начала разрывать звезду на части перед поглощением. Это привело к выбросу излучения и энергии, эквивалентной выбросу энергии 10 триллионов Солнц. Наблюдения показывают, что звезда еще не полностью уничтожена черной дырой и ее процесс поглощения продолжается.

По словам астрономов, они еще никогда не видели ничего подобного, особенно в активном ядре галактики.

Как показывают расчеты, новая самая мощная вспышка света, связанная с поглощением звезды черной дырой, примерно в 30 раз мощнее, чем событие "Страшная Барби". Также новое событие приливного разрушения является самым далеким среди всех известных.

Вспышка сверхмассивной черной дыры J2245+3743 имеет еще одно важное значение для астрономов. Пока что ученые обнаружили только около 100 событий приливного разрушения, но большинство из них не происходило в активных ядрах галактик. Возможно, излучение дисков черных дыр, которые не являются слишком активными, блокирует свет этих событий.

Астрономы считают, что подобные невероятно мощные события приливного разрешения могут происходить по всему космосу, просто ожидая своего открытия.

