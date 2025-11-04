Потужніший за "Страшну Барбі": виявлено найсильніший спалах чорної діри з енергією 10 трлн Сонць

Астрономи виявили найяскравішу та найенергійнішу подію приливного руйнування з усіх відомих. Надмасивна чорна діра під час поглинання зірки створила неймовірно яскравий і потужний викид випромінювання та енергії.

Учені виявили найпотужніший в історії спостережень за космосом спалах випромінювання чорної діри, пов'язаний із подією приливного руйнування. Розрахунки показують, що під час поглинання зірки надмасивною чорною дірою стався викид енергії, еквівалентний викиду енергії 10 трильйонів Сонць. При цьому, за словами астрономів, ця подія приливного руйнування є найвіддаленішою серед усіх відомих. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони разів перевищує масу Сонця, знаходяться в центрах галактик. Якщо чорна діра активно поглинає навколишню матерію, що вона створює активне ядро галактики. Надмасивні чорні діри оточує диск із матерії, з якого чорна діра поглинає газ. При цьому з диска вилітає частина матерії разом із потужним випромінюванням.

Водночас потужне випромінювання з викидом енергії виникає коли надмасивна чорна діра розриває на частини і потім поглинає зірку, яка була притягнута гравітацією пожирача матерії. Це називається подія приливного руйнування, коли виникає неймовірно потужний спалах світла.

Як уже писав Фокус, два роки тому астрономи виявили найпотужніший спалах світла, який виникав під час події приливного руйнування, і він отримав назву "Страшна Барбі". У центрі галактики на відстані 7,8 млрд світлових років від нас чорна діра з масою в 100 млн разів більшою, ніж у Сонця, "з'їла" зірку з масою, що у 14 разів більша за масу Сонця.

Але тепер було виявлено ще потужніший спалах світла, що виник внаслідок події приливного руйнування. Астрономи з'ясували, що спалах випромінювання та енергії пов'язаний з надмасивною чорною дірою J2245+3743, яка розташована в центрі галактики на відстані 10 млрд світлових років від нас.

Як показує дослідження, зірка масою у 30 разів більшою, ніж у Сонця, наблизилася до надмасивної чорної діри з масою у 500 млн разів більшою, ніж у Сонця. У підсумку величезна гравітація чорної діри почала розривати зірку на частини перед поглинанням. Це призвело до викиду випромінювання та енергії, еквівалентної викиду енергії 10 трильйонів Сонць. Спостереження показують, що зірка ще не повністю знищена чорною дірою і її процес поглинання триває.

За словами астрономів, вони ще ніколи не бачили нічого подібного, особливо в активному ядрі галактики.

Як показують розрахунки, новий найпотужніший спалах світла, пов'язаний із поглинанням зірки чорною дірою, приблизно в 30 разів потужніший, ніж подія "Страшна Барбі". Також нова подія приливного руйнування є найдальшою серед усіх відомих.

Спалах надмасивної чорної діри J2245+3743 має ще одне важливе значення для астрономів. Поки що вчені виявили лише близько 100 подій приливного руйнування, але більшість із них не відбувалася в активних ядрах галактик. Можливо, випромінювання дисків чорних дір, які не є надто активними, блокує світло цих подій.

Астрономи вважають, що подібні неймовірно потужні події приливної роздільної здатності можуть відбуватися в усьому космосі, просто чекаючи свого відкриття.

