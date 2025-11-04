Фізики зруйнували теорію "Матриці": чому Всесвіт не може бути комп'ютерною симуляцією

Нове дослідження спростовує теорію про те, що Всесвіт є комп'ютерною симуляцією. Вчені вважають, що фізична реальність занадто складна для будь-якого комп'ютерного моделювання.

Фізики стверджують, що природна складність Всесвіту виключає можливість того, що якась розвинена позаземна цивілізація створила комп'ютерну симуляцію Всесвіту, в якому ми живемо. Ідея про те, що Всесвіт є симуляцією існує вже кілька десятиліть і особливої популярності набула після виходу фільму "Матриця" 1999 року. Але дослідження, опубліковане в журналі Journal of Holography Applications in Physics, показує, що симуляція нашого Всесвіту неможлива, пише Gizmodo.

Учені показали, що, якщо припустити, що Всесвіт існує винятково на основі математики та фізики, жоден комп'ютерний алгоритм не зможе змоделювати реальність у тому вигляді, в якому ми її знаємо. Дослідження припускає, що наша реальність побудована на якомусь розумінні, яке не можна звести до обчислювальних правил або алгоритмів. Тобто жоден комп'ютер, яким би просунутим він не був, ніколи не зможе відтворити фундаментальні механізми Всесвіту.

Фізики підійшли до вирішення питання про симуляцію Всесвіту з точки зору математики і фізики. Вони вивчили, чи можуть закони, що керують Всесвітом, теоретично бути відтворені комп'ютерною системою.

За словами вчених, використовуючи математичні теореми, пов'язані з неповнотою і невизначеністю, вони показали, що повністю несуперечливий і повний опис реальності не можна створити за допомогою комп'ютерних обчислень.

Дослідження ґрунтується, зокрема, і на математичній теоремі про неповноту Курта Геделя. Вона свідчить, що в будь-якій логічній системі завжди знайдуться істинні твердження, які неможливо довести в рамках цієї системи.

"Наприклад, алгоритму буде складно проаналізувати твердження "Це істинне твердження не можна довести". Якби твердження можна було довести, воно було б хибним і нелогічним. Якби воно було недоведеним, то воно було б істинним, але як алгоритм обчислив би відповідь?", — задаються питанням фізики.

За словами вчених, вони показали, що неможливо описати всі аспекти фізичної реальності за допомогою обчислень або алгоритмів. У контексті Всесвіту це передбачає, що завжди існуватиме глибший шар реальності, інформаційний фундамент, який неможливо повністю описати одними лише обчисленнями.

Фізики кажуть, що будь-яка симуляція за своєю суттю є алгоритмічною, тобто вона має слідувати запрограмованим правилам. Але оскільки фундаментальний рівень реальності ґрунтується на не алгоритмічному розумінні, наш Всесвіт не може бути симуляцією.

