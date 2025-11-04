Физики разрушили теорию "Матрицы": почему Вселенная не может быть компьютерной симуляцией

Новое исследование опровергает теорию о том, что Вселенная является компьютерной симуляцией. Ученые считают, что физическая реальность слишком сложная для любого компьютерного моделирования.

Физики утверждают, что естественная сложность Вселенной исключает возможность того, что какая-то развитая внеземная цивилизация создала компьютерную симуляцию Вселенной, в которой мы живем. Идея о том, что Вселенная является симуляцией существует уже несколько десятилетий и особенную популярность приобрела после выхода фильма "Матрица" в 1999 году. Но исследование, опубликованное в журнале Journal of Holography Applications in Physics, показывает, что симуляция нашей Вселенной невозможна, пишет Gizmodo.

Ученые показали, что, если предположить, что Вселенная существует исключительно на основе математики и физики, ни один компьютерный алгоритм не сможет смоделировать реальность в том виде, в каком мы ее знаем. Исследование предполагает, что наша реальность построена на некоем понимании, которое нельзя свести к вычислительным правилам или алгоритмам. То есть ни один компьютер, каким бы продвинутым он ни был, никогда не сможет воспроизвести фундаментальные механизмы Вселенной.

Физики подошли к решению вопроса о симуляции Вселенной с точки зрения математики и физики. Они изучили, могут ли законы, управляющие Вселенной, теоретически быть воссозданы компьютерной системой.

По словам ученых, используя математические теоремы, связанные с неполнотой и неопределимостью, они показали, что полностью непротиворечивое и полное описание реальности нельзя создать с помощью компьютерных вычислений.

Исследование основано в том числе и на математической теореме о неполноте Курта Геделя. Она гласит, что в любой логической системе всегда найдутся истинные утверждения, которые невозможно доказать в рамках этой системы.

"Например, алгоритму будет сложно проанализировать утверждение "Это истинное утверждение нельзя доказать". Если бы утверждение можно было доказать, оно было бы ложным и нелогичным. Если бы оно было недоказуемым, то оно было бы истинным, но как алгоритм вычислил бы ответ?", — задаются вопросом физики.

По словам ученых, они показали, что невозможно описать все аспекты физической реальности с помощью вычислений или алгоритмов. В контексте Вселенной это предполагает, что всегда будет существовать более глубокий слой реальности, информационный фундамент, который невозможно полностью описать одними лишь вычислениями.

Физики говорят, что любая симуляция по своей сути является алгоритмической, то есть она должна следовать запрограммированным правилам. Но поскольку фундаментальный уровень реальности основан на не алгоритмическом понимании, наша Вселенная не может быть симуляцией.

