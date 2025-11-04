Существует неизвестная сила природы: физики раскрыли секрет темной материи

Исследование показывает, что загадочная темная материя подчиняется существующим законам физики, но все-таки, наличие пятой силы природы исключать нельзя.

Подчиняется ли темная материя тем же законам физики, что и обычная материя? Это невидимое вещество, которое не излучает и не поглощает свет, таит в себе еще много загадок. Физики решили выяснить, ведет ли себя темная материя в космических масштабах, как и обычная материя, или же существует пятая сила природы. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что темная материя и обычная материя имеют схожее поведение. Но нельзя исключать существование неизвестной силы природы, которая может управлять темной материей, составляющей большую часть массы Вселенной, пишет Phys.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Обычная материя, из которой состоит все, что мы видим вокруг, в том числе планеты, звезды и галактики (и конечно же мы) подчиняется четырем известным силам природы: гравитации, электромагнитному, слабому и сильному взаимодействию. Невидимая темная материя может подчиняться тем же законам физики, но может быть ею управляет неизвестная сила природы.

Чтобы разгадать эту загадку, физики решили выяснить, попадает ли темная материя в гравитационные ямы в космических масштабах так же, как и обычная материя. Гравитационные ямы создаются в результате искажения пространства гравитацией массивных объектов в космосе. Обычная материя, то есть планеты, звезды и галактики, попадет в гравитационные ямы в соответствии с известными законами физики, такими как общая теория относительности Эйнштейна.

Что понять, действует ли так же темная материя, физики сравнили скорости движения галактик во Вселенной с глубиной гравитационных ям. Если темная материя не подвержена влиянию пятой силы природы, то галактики, которые состоят в основном из темной материи, должны падать в гравитационные ямы, как и обычная материя, подчиняясь исключительно действию гравитации. Если же темная материя управляется пятой силой природы, то она повлияет на движение галактик, а значит они будут падать в гравитационные ямы иначе, говорят ученые.

Физики использовали наблюдения за космосом и пришли к выводу, что темная материя падает в гравитационные ямы так же, как и обычная материя. Это значит, что она подчиняется известным законам физики. В то же время исследование не исключает существование неизвестной силы природы и если она существует, то ее влияние не может превышать 7% силы гравитации, как показывают расчеты.

Это исследование раскрывает одну из загадок темной материи и дает больше информации о поведении этого загадочного вещества. Теперь физики намерены выяснить, действительно ли существует пятая сила природы и влияет ли она на темную материю.

Также Фокус писал о том, что по мнению ученых, темная материя на самом деле может быть жидкостью.

Как уже писал Фокус, физики впервые в мире создали плазменные "огненные шары" на Протонном суперсинхротроне в ЦЕРН для изучения плазменных струй, испускаемых блазарами. Ускоритель частиц использовался для разгадки тайны гамма-излучения, связанного с плазменными струями. Результаты указывают на возможное существование новой физики.