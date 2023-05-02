В космосе нашли "Страшную Барби": очень яркий объект появился благодаря черной дыре

Астрономы стали свидетелями самого яркого, самого энергичного и самого длительного процесса "поедания" звезды черной дырой.

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Ученые обнаружили космический объект, который получил название "Страшная Барби", отчасти из-за впечатляющей мощности самого явления. Он представляет собой самую яркую и самую продолжительную вспышку света, которая появилась в результате поглощения звезды огромной черной дырой. Это явление длилось в течение более двух лет, пишет IFLScience.

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Изучая архивные данные наблюдений за космосом ученые из Университета Пердью, США, обнаружили один из самых мощных космических взрывов, который они когда-либо видели. Это событие является самым ярким, самым мощным и самым продолжительным среди всех известных поглощений звезд черными дырами.

Черные дыры набирают сою массу в том числе и за счет "поедания" звезд, которые находятся очень близко к космическим монстрам. Огромная гравитация черной дыры притягивает к себе звезду, а затем растягивает ее в длинный, похожий на спагетти, поток вещества. Этот поток закручивается вокруг черной дыры, как спагетти на вилке и постепенно разрушается, после чего происходит полное поглощение черной дырой всего того, что осталось от звезды. Данный процесс астрономы называют спагеттификацией.

В то время, как вещество ускоряется, вращаясь вокруг черной дыры выделяется огромный поток света и энергии, который могут зафиксировать рентгеновские и радиотелескопы. Но в основном такие события продолжаются очень недолго: от нескольких дней, до пары месяцев. Но ученые обнаружили в архивных данных наблюдений за космосом ярчайшую вспышку света с выделением огромного количества энергии, которая продолжалась в течение 800 дней.

Астрономы стали свидетелями самого яркого, самого энергичного и самого длительного процесса "поедания" звезды черной дырой Фото: Live Science

Оказалось, что в центре далекой галактики на расстоянии в 7,8 млрд световых лет от нас черная дыра с массой в 100 млн масс Солнца "съела" огромную звезду с массой в 14 раз больше массы Солнца. Что тоже является рекордом для наблюдения за такими событиями.

Само событие получило автоматическое название от компьютерной системы ZTF20abrbeie. Если внимательно прочитать буквенные обозначения, то можно увидеть, что из этих букв состоит слово Barbie (Барби по-английски). Учитывая невероятную мощность данного явления, то есть выделелилось просто ошеломительное количество света и энергии, ученые дали прозвище этому процессу спагеттификации "Страшная Барби".

По словам американских астрономов, даже взрыв самой мощной сверхновой будет в тысячу раз менее мощным, чем то, что увидели ученые. То есть вспышка была настолько яркой, что просто невероятно, как она может быть ярче, чем вспышка сверхновой, ведь последние считаются одними из самых ярких объектов в космосе.

Теперь астрономы хотят использовать космические телескопы Хаббл и Уэбб, чтобы сделать несколько снимков невероятно редкого космического взрыва в высоком разрешении.

Фокус же писал о том, что ученые смогли обнаружить самый близкий к нам процесс поглощения звезды сверхмассивной черной дырой. Также удалось сделать уникальные снимки вспышек света, выделяемых во время этого процесса.

Также Фокус писал еще об одном открытии, которое поставило ученых в тупик. Дело в том, что астрономы обнаружили на раскаленной супер-Земле воду, чего просто не может быть.