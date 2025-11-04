Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS змінив курс: ще одна причина, що це "корабель" інопланетян

Незрозуміла поведінка об'єкта, який вважається кометою, посилює ймовірність того, що 3I/ATLAS може бути не звичайним космічним мандрівником.

За словами астрофізика Аві Леба з Гарварда, міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS відхилився від передбачуваної траєкторії руху після максимального зближення із Сонцем 29 жовтня. При цьому у передбачуваної комети спостерігається не гравітаційне прискорення, яке може бути свідченням наявності штучного двигуна. Нове місце розташування міжзоряного об'єкта посилює ймовірність того, що 3I/ATLAS може бути не звичайним космічним мандрівником, пише Daily Mail.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS змінив курс

Астрофізик Аві Леб вважає, що передбачуваній кометі треба було викинути величезну кількість своєї маси у вигляді потужного газового струменя, щоб міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS зайняв нинішнє місце розташування в Сонячній системі.

Вчені каже, що якщо 3I/ATLAS є міжзоряною кометою, як вважають багато астрономів, то вона повинна залишити після себе величезну хмару газу і пилу. Якщо цього не виявлять, то 3I/ATLAS може бути інопланетним космічним кораблем.

За словами Леба, щоб підтвердити те, що 3I/ATLAS є кометою, Сонцю необхідно було б розплавити приблизно 15% маси міжзоряного об'єкта. А це, згідно з розрахунками вченого, приблизно 5 мільярдів тонн газу і пилу. Хмару з газу і пилу можна було б побачити в телескопи, коли 3I/ATLAS до Землі 19 грудня.

Але якщо астрономи не побачать величезну хмару, то це стане ще однією ознакою того, що 3I/ATLAS може бути інопланетним космічним кораблем, який було відправлено до Сонячної системи з невідомою метою, каже вчений.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: чому це може бути космічний корабель інопланетян

Останній натяк на те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS поводиться дуже дивно, з'явився, коли ймовірна комета опинилася на максимально близькій відстані від Сонця. Як показали спостереження, об'єкт 3I/ATLAS раптово віддалився від Сонця і змінив свій колір. Як уже писав Фокус, ймовірна комета стала раптово занадто яскравою і набула синього відтінку.

За словами Леба, це дуже дивно, адже комети під час зближення із Сонцем набувають червоного відтінку, адже їхня крижана поверхня поглинає синє світло і відбиває червоне. Також, за словами астрофізика, раптове віддалення від Сонця, яке є не гравітаційним прискоренням, не можна пояснити впливом гравітації Сонця. Можливо, щось інше прискорювало 3I/ATLAS його і відхилило його від очікуваної траєкторії польоту. Це означає, що в об'єкта може бути власний штучний двигун. Як уже писав Фокус, раніше Леб говорив, що синій відтінок 3I/ATLAS можна пояснити роботою гарячого штучного двигуна, а значить це може бути інопланетна технологія.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: Live Science

Аві Леб вказує на те, що існують й інші причини вважати ймовірну комету 3I/ATLAS не звичайним космічним об'єктом. Наприклад, 3I/ATLAS має майже рівну траєкторію польоту, яка дозволяє пролетіти максимально близько біля планет Сонячної системи.

За словами астрофізика, ймовірність того, що природний об'єкт рухатиметься в тій самій площині простору, що й Земля та сусідні з нею планети, становить лише 0,2%. Водночас імовірність того, що природна комета пролетить близько біля Марса, Венери і Юпітера, становить лише 1 до 20 000. Це вказує на те, що цей шлях був прокладений позаземним розумом.

Минулі дослідження показали, що у складі 3I/ATLAS міститься набагато більше нікелю і набагато менше заліза, ніж у відомих комет. За словами Леба, нікелем покривають земні космічні кораблі, щоб захистити їх від екстремально високих температур.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS не схожий на комету

Також Леб зазначає, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS нез'ясовно більший і рухається швидше, ніж попередні міжзоряні об'єкти, виявлені в Сонячній системі. За розрахунками вченого, цей об'єкт має ширину приблизно в 5 км і важить приблизно 33 мільярди тонн. Таким чином, 3I/ATLAS у мільйон разів більший за загадковий міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа і приблизно в тисячу разів більший за міжзоряну комету 2I/Борисова.

Імовірність того, що природний космічний об'єкт з іншої зоряної системи має такі розміри і рухається зі швидкістю 240 000 км/год, оцінюють в 1 до 1000, каже астрофізик.

Також, як показують дослідження, 3I/ATLAS, ймовірно, містить лише 4% води, тоді як звичайні комети в основному складаються з водяного льоду. При цьому міжзоряний об'єкт дивним чином відбиває світло і його яскравість зростає приблизно в 7 разів швидше, ніж у звичайних комет. Усе це дуже складно пояснити.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS прибув звідти, звідки прийшов загадковий радіосигнал

Також Леб каже, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS прибув до нас із тієї самої частини галактики, що і знаменитий сигнал "Вау!" 1977 року. Досі вчені не знають, що це за радіосигнал, який пов'язують із повідомленням від інопланетян.

Фокус також писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, як показує дослідження, зазнав сильного впливу галактичних космічних променів, що призвело до зміни його складу.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найпотужніший спалах чорної діри з енергією 10 трильйонів Сонць. Астрономи виявили найяскравішу і найенергійнішу подію приливного руйнування з усіх відомих. Надмасивна чорна діра під час поглинання зірки створила неймовірно яскравий і потужний викид випромінювання та енергії.