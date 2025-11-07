Китайский космический аппарат сфотографировал межзвездный объект 3I/ATLAS (фото)

Китай представил изображение третьего межзвездного гостя, который был обнаружен в Солнечной системе. Фотография была сделана космическим аппаратом “Тяньвэнь-1”, который вращается вокруг Марса.

Китайский орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", который изучает Марс, находясь на орбите вокруг Красной планеты, сделал фотографию межзвездного объекта 3I/ATLAS, который считается кометой. Это изображение было получено, когда комета находилась возле Марса, пишет Space.

3I/ATLAS – это третий объект, происхождение которого в другой звездной системе было подтверждено, и который был замечен в Солнечной системе в начале июля этого года. До этого в 2017 году астрономы обнаружили межзвездный объект 1I/Оумуамуа, а через 2 года – межзвездную комету 2I/Борисова. Космические агентства со всего мира используют любые способы, чтобы изучить межзвездного гостя 3I/ATLAS. В том числе для этого используются космические аппараты, имеющие другие научные цели.

Ранее Европейское космическое агентство и NASA уже использовали свои марсианские зонды для того, чтобы изучить межзвездную комету 3I/ATLAS, когда та пролетела на близком расстоянии от Марса в начале октября, как уже писал Фокус.

Теперь Китайское национальное космическое управление (CNSA) показало фотографию 3I/ATLAS, которую сделал в то же время космический аппарат "Тяньвэнь-1". Китайский аппарат для съемки межзвездной кометы использовал камеру HiRIC, чтобы запечатлеть движение кометы на фоне звезд. В это время комета, возраст которой оценивается в более, чем 7 миллиардов лет, а значит она старше Солнца и Земли, пролетела мимом Марса на скорости 208 000 км/ч.

3I/ATLAS виден в центре фотографии как яркое белое пятно Фото: CNSA

По слова китайских ученых, у межзвездной кометы 3I/ATLAS, диаметр ядра которой оценивается в 5,6 км, хорошо видны характерные особенности кометы. В частности, на изображениях видно, что объект имеет ядро и окружающую его кому, диаметр которой достигает нескольких тысяч километров. Кома кометы – это оболочка из газа и пыли, которая возникает, когда комета приближается к Солнцу и нагревается под действием тепла звезды. Таким образом лед испаряется с поверхности ядра кометы.

В CNSA заявили, что наблюдение за 3I/ATLAS стало не только важным аспектом миссии "Тяньвэнь-1", но также полученный опыт будет использован для миссии "Тяньвэнь-2". Этот китайский космический аппарат направляется к астероиду, который является квазиспутником Земли, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1" изучает Марс с февраля 2021 года.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые перестали проводить наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS после того, как она пролетела мимо Марса. Для этого есть причины.

Еще Фокус писал о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS изменил направление движения и, как считают некоторое ученые, это может указывать на то, что это инопланетный космический аппарат.