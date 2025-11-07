Китайський космічний апарат сфотографував міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS (фото)

Китай представив зображення третього міжзоряного гостя, якого було виявлено в Сонячній системі. Фотографію було зроблено космічним апаратом "Тяньвень-1", який обертається навколо Марса.

Китайський орбітальний апарат "Тяньвень-1", який вивчає Марс, перебуваючи на орбіті навколо Червоної планети, зробив фотографію міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який вважається кометою. Це зображення було отримано, коли комета перебувала біля Марса, пише Space.

3I/ATLAS — це третій об'єкт, походження якого в іншій зоряній системі було підтверджено, і який був помічений у Сонячній системі на початку липня цього року. До цього 2017 року астрономи виявили міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа, а через 2 роки — міжзоряну комету 2I/Борисова. Космічні агентства з усього світу використовують будь-які способи, щоб вивчити міжзоряного гостя 3I/ATLAS. У тому числі для цього використовуються космічні апарати, що мають інші наукові цілі.

Тепер Китайське національне космічне управління (CNSA) показало фотографію 3I/ATLAS, яку зробив у той самий час космічний апарат "Тяньвень-1". Китайський апарат для зйомки міжзоряної комети використовував камеру HiRIC, щоб зафіксувати рух комети на тлі зірок. У цей час комета, вік якої оцінюють у понад 7 мільярдів років, а отже, вона старша за Сонце і Землю, пролетіла повз Марс на швидкості 208 000 км/год.

3I/ATLAS видно в центрі фотографії як яскраву білу пляму Фото: CNSA

За словами китайських учених, у міжзоряної комети 3I/ATLAS, діаметр ядра якої оцінюється в 5,6 км, добре видно характерні особливості комети. Зокрема, на зображеннях видно, що об'єкт має ядро і оточуючу його кому, діаметр якої сягає кількох тисяч кілометрів. Кома комети — це оболонка з газу і пилу, яка виникає, коли комета наближається до Сонця і нагрівається під дією тепла зірки. Таким чином лід випаровується з поверхні ядра комети.

Нагадуємо, що орбітальний апарат "Тяньвень-1" вивчає Марс із лютого 2021 року.

