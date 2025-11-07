Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS несподівано збільшив швидкість: ніхто не знає, що відбувається (фото)

Міжзоряний об'єкт, який вважається кометою, несподівано збільшив швидкість польоту, віддаляючись від Сонця і наближаючись до Землі. Астрономи з Гарварду вважають, що це може бути ще одним потенційним доказом того, що цей об'єкт має штучне походження.

Учені з NASA підтвердили, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який багато вчених вважають кометою з іншої зоряної системи, змінив швидкість польоту і відхилився від передбачуваної траєкторії руху. Це збільшення швидкості і зміну курсу неможливо пояснити впливом гравітації Сонця. Астроном із Гарвардського університету Аві Леб вважає, що ця аномалія вказує на те, що 3I/ATLAS може бути космічним апаратом інопланетян. Також за словами вченого, на нових зображеннях 3I/ATLAS не видно характерного кометного хвоста, який повинен бути у цього об'єкта, якщо він є кометою, пише Daily Mail.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS збільшив швидкість і ніхто не знає, чому

Сонце має найсильнішу гравітацію в Сонячній системі. Це означає, що зірка притягує до себе будь-які об'єкти в передбачуваному русі, який можуть виміряти астрономи. Але нові спостереження за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, зроблені після того, як він почав віддалятися від Сонця після максимального зближення із зіркою 29 жовтня, схоже кидають виклик розумінню гравітації.

До того, як наблизитися до Сонця міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS уже мав рекордну швидкість — понад 209 000 км/год. Але після зближення із Сонцем його швидкість збільшилася до 240 000 км/год. Науковці з NASA з'ясували, що таке прискорення 3I/ATLAS не пов'язане з гравітацією Сонця, але це поки що неможливо пояснити. Також неясно, чому міжзоряний об'єкт відхилився від прогнозованої траєкторії польоту після зближення з нашою зіркою.

Якщо це звичайна комета, то тепло Сонця мало розплавити її крижане ядро таким чином, що це призвело б до викиду величезної кількості газоподібного льоду. Цей струмінь газу міг би змістити траєкторію польоту комети.

Але астроном Аві Леб каже, що у вчених ще є докази викиду величезної кількості газоподібного льоду, і таким чином немає доказів того, що це комета.

Фотографія 3I/ATLAS, раніше зроблена наземними телескопами Фото: комета

Можливо, 3I/ATLAS — це корабель інопланетян

3I/ATLAS приблизно 19 грудня перебуватиме на найближчій відстані від Землі і вчені сподіваються виявити величезну газову хмару, що складається з викинутого з комети матеріалу.

Леб каже, що якщо таку хмару не буде виявлено, то це буде явною ознакою того, що несподіване прискорення 3I/ATLAS може бути викликане інопланетним штучним двигуном.

За словами Леба, що для того, щоб звичайна комета здійснила дивний маневр біля Сонця, вона повинна була втратити не менше 13% своєї маси. Тільки так вона могла викинути достатньо випареного льоду, щоб він дозволив діяти подібно до двигуна космічного корабля. Астроном каже, що у 3I/ATLAS не виявлено ознак втрати такої кількості маси. Це означає, що 3I/ATLAS може бути космічним апаратом позаземного розуму.

Незрозумілі аномалії: чому міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS міг бути створений інопланетянами

За словами Леба, вже кілька дивних особливостей міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS вчені не можуть пояснити, і це вказує на те, що гість з іншої зоряної системи може бути якимось інопланетним космічним кораблем.

Фотографія 3I/ATLAS, зроблена 5 листопада телескопом в Іспанії Фото: Medium

Астроном вказує на те, що звичайна комета повинна була стати червоною під час зближення із Сонцем, але стала синьою. Також 3I/ATLAS швидко почав світитися набагато яскравіше, ніж звичайні комети на близькій відстані біля Сонця. Саме тоді, як каже Леб, у 3I/ATLAS відбулося незрозуміле прискорення, яке не пов'язане з гравітацією Сонця.

Також Леб вказує на те, що 3I/ATLAS має надто величезну масу, яка оцінюється в 33 мільярди тонн, а це нелогічно, адже в міжзоряному просторі недостатньо кам'янистого матеріалу для природного утворення такого об'єкта.

Також дивний хімічний склад 3I/ATLAS викликає серйозні питання про походження об'єкта. На відміну від комет у Сонячній системі, які здебільшого складаються з водяного льоду, у 3I/ATLAS виявлено величезну кількість нікелю і вуглекислого газу.

Фотографія 3I/ATLAS, зроблена 5 листопада телескопом в Італії Фото: мини-луна

Леб припускає, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS може бути космічним кораблем позаземної цивілізації, оснащеним ядерним двигуном. Це може пояснити незвично високу яскравість об'єкта, якщо він створює своє власне світло.

Також Леб вважає, що оболонка з нікелю, яка спочатку надавала 3I/ATLAS зелений колір, може бути ознакою того, що позаземний розум використовує цей метал як захисне покриття від високих температур біля Сонця. Люди використовують нікелеве покриття, щоб захистити космічні апарати.

Також Леб заявив, що недавні два зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, зроблені наземними телескопами в Іспанії та Італії, не показують наявності у 3I/ATLAS кометного хвоста. І це викликає здивування, адже звичайні комети завжди мають хвіст з пилу і газу, викинутих з ядра комети, під дією сонячного випромінювання і сонячного вітру. Цей хвіст завжди з'являється після зближення комети із Сонцем. За словами астронома, це ще один потенційний доказ того, що 3I/ATLAS може не бути кометою, а мати штучне походження, тобто може бути створений інопланетянами.

