Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS несподівано зменшився перед зближенням із Землею (фото)

Нові дані додають доказів, що гість з іншої зоряної системи може бути штучно створеним об'єктом. Так вважає астрофізик із Гарварду, але інші вчені наполягають на тому, що це звичайна, хоча й дивна комета.

Нові дані, отримані в результаті спостережень за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, показують, що він загадковим чином зменшився в розмірах за кілька тижнів до свого максимального зближення із Землею. Астрофізик Аві Леб каже, що все більше даних вказують на те, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з NASA з'ясували, що після максимального зближення із Сонцем наприкінці жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, втратив приблизно 13% своєї маси. Астрофізик Аві Леб із Гарвардського університету каже, що раптове зменшення розмірів 3I/ATLAS безпосередньо пов'язане з несподіваною зміною курсу цього дивного об'єкта.

Відео дня

Учені з NASA з'ясували, що після максимального зближення із Сонцем наприкінці жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою, втратив приблизно 13% своєї маси Фото: Live Science

Вчений каже, що втрата такої кількості маси повинна була призвести до появи величезної коми у комети (оболонки з газу і пилу навколо ядра) і типового кометного хвоста. Але на нових фотографіях 3I/ATLAS такого хвоста не видно.

Нова фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: Medium

Оскільки у 3I/ATLAS немає подібного хвоста, Леб стверджує, що ймовірність того, що цей дивний об'єкт є кораблем інопланетян зростає з кожним днем. Раніше Леб попереджав, що 3I/ATLAS має ознаки масивного космічного корабля позаземної цивілізації, який маскується під космічний камінь з невідомою метою. Але вчені з NASA та інші астрономи впевнені, що 3I/ATLAS є звичайною, хоча й дивною кометою з іншої зоряної системи.

Нова фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS Фото: мини-луна

Відомо, що 19 грудня 3I/ATLAS наблизиться до нашої планети на максимально близьку відстань і тоді цей об'єкт можна буде ще краще вивчити.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS втратив значну кількість маси, коли вчені зафіксували загадкове збільшення швидкості об'єкта, як уже писав Фокус. У NASA кажуть, що зміну швидкості і курсу 3I/ATLAS не можна пояснити впливом гравітації Сонця. Леб вважає, що зміну швидкості і курсу можна пояснити наявністю ракетного двигуна у 3I/ATLAS.

За словами Леба, якщо 3I/ATLAS — це звичайна комета, то під час зміни швидкості і траєкторії польоту з об'єкта мав би вилетіти потужний струмінь газу, але цього виявлено не було. Астрофізик стверджує, що 3I/ATLAS продемонстрував щонайменше 10 ознак того, що це штучно створений об'єкт, який прямує до Землі.

3I/ATLAS раніше продемонстрував дивний антихвіст, спрямований до Сонця, як уже писав Фокус. Але звичайний хвіст комети спрямований від Сонця. Міжзоряний об'єкт також неодноразово змінював колір під час свого польоту через Сонячну систему, а також різко збільшив яскравість біля Сонця, чого не роблять звичайні комети, як уже писав Фокус . За словами Леба ймовірність того, що 3I/ATLAS продемонструє 10 дивних аномалій одночасно, астрономічно мала і вказує на те, що об'єкт може бути створений позаземною цивілізацією.

Ще Фокус писав про те, що китайський орбітальний зонд зробив фотографію міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS.

Також Фокус писав про те, що тунелі-гусениці Ейнштейна можуть з'єднувати чорні діри. Нове дослідження припускає, що квантова заплутаність пари чорних дір може призвести до утворення між ними довгого і нерівного просторово-часового тунелю.