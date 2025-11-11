Две мощные вспышки класса Х на Солнце: Землю накроет сильная геомагнитная буря (фото)

Астрономы зафиксировали появление на Солнце сразу двух вспышек самого мощного класса. Вместе с ними появились несколько корональных выбросов массы, которые направлены в сторону Земли.

С помощью нескольких космических аппаратов ученые, которые занимаются наблюдением за Солнцем, зафиксировали появление сразу двух вспышек на Солнце класса Х. Обе возникли в регионе с активными солнечными пятнами AR4274. Первая вспышка на Солнце произошла 9 ноября, а вторая – 10 ноября. Каждая вспышка спровоцировала появление мощных корональных выбросов массы, которые направлены в сторону Земли. Ученые прогнозируют появление сильной геомагнитной бури на нашей планете во вторник, 11 ноября и в среду, 12 ноября, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Солнечная вспышка — это интенсивный выброс энергии на Солнце, вызванный внезапным высвобождением магнитной энергии в активном регионе с солнечными пятнами. Во время вспышек в космос улетает излучение и поток заряженных частиц, которые могут нарушить связь на Земле, если проникнут в атмосферу планеты.

Солнечные вспышки класса X — это самый мощный класс вспышек на Солнце. Число, следующее за X, указывает на мощность вспышки. При этом, например, вспышка класса X2 вдвое мощнее вспышки класса X1.

Корональные выбросы массы – это потоки плазмы, которые возникают вместе со вспышками на Солнце. Они могут достичь нашей планеты и в результате взаимодействия с магнитным полем Земли вызывают появление геомагнитной бури, которая может повлиять на работу связи и энергосистем.

9 ноября на Солнце появилась вспышка класса Х1.7, что привело к кратковременному отключению радиосвязи в некоторых регионах Земли. Вместе со вспышкой к Земле направился мощный корональный выброс массы. Этот поток плазмы должен достичь нашей планеты 11-12 ноября.

Солнечная вспышка класса Х1.2 возникла 10 ноября Фото: NASA

10 ноября на Солнце возникла вспышка класса Х1.2, которая привела к появлению еще одного коронального выброса массы, направленного в сторону Земли. Ожидается, что этот поток плазмы врежется в нашу планету 12 ноября.

Ученые, которые занимаются прогнозированием космической погоды, считают, что 11 и 12 ноября на Земле может возникнуть сильная геомагнитная буря.

Также астрономы считают, что во время второй вспышки в космос мог улететь еще один поток плазмы. Но пока не ясно направлен ли он в сторону Земли или нет. Но ученые прогнозируют, что этот корональный выброс массы может столкнуться с нашей планетой 12 ноября.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что звезды, похожие на Солнце, в конце своей жизни уничтожают соседние планеты чаще, чем предполагалось. Ученые выяснили, какое будущее ждет Землю.

Также Фокус писал о том, что у спутника Сатурна есть пригодный для существования внеземной жизни океан. Астрономы считают, что ледяной спутник Сатурна Энцелад имеет долгосрочную стабильность, необходимую для развития жизни за пределами Земли.