Стареющие звезды уничтожают свои планеты чаще, чем мы думали: что будет с Землей

Астрономы обнаружили убедительные доказательства того, что звезды в стадии красного гиганта поглощают близкие к ним планеты. Солнце в будущем также станет красным гигантом.

Ученые с помощью космического телескопа TESS обнаружили, что стареющие звезды, который существуют в стадии красного гиганта, оказывают более разрушительное влияние на ближайшие планеты, чем предполагалось. Солнце также превратится в красного гиганта и ученые выяснили, что произойдет с нашей планетой. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Звезды, такие как Солнце, становятся красными гигантами, когда в их ядрах заканчивается водород, необходимый для термоядерного синтеза, в результате которого выделяется энергия для поддержания жизни звезды. Звезды становятся красными гигантами на последних этапах своей жизни. После истощения водорода в ядре, последнее сжимается, а внешние слои звезды значительно расширяются. Таким образом, звезда похожая на Солнце становиться примерно в 1000 раз больше своего первоначального размера.

Солнце станет красным гигантом примерно через 5 млрд лет и считается, что расширение звезды уничтожит Меркурий, Венеру, в возможно и Землю. Но это не единственный метод разрушения планет, который, как выяснили астрономы, используют звезды, будучи красными гигантами.

Астрономы провели наблюдение за тысячами стареющих звезд, которые являются красным гигантами. Исследование показало, что планеты гораздо реже встречаются на близких орбитах вокруг красных гигантов, что подразумевает, что многие планеты уничтожаются, когда их звезды превращаются в красных гигантов. Исследование предоставляет убедительные наблюдательные доказательства такой гибели планет.

Также астрономы получили доказательство того, что по мере того, как звезды превращаются в красных гигантов они могут быстро вызывать смещение соседних планет по спирали к звездам, что приводит к их уничтожению. Астрономы говорят, что ожидали увидеть такой процесс, но были удивлены тем, насколько эффективно звезды поглощают свои близкие планеты.

Авторы исследования пришли к выводу, что гравитационное взаимодействие красного гиганта и ближайших планет приводит к сужению орбит последних, что заставляет планеты вращаться по спирали. В результате планеты распадаются на части и падают на звезду.

Астрономы считают, что на начальной стадии превращения Солнца в красного гиганта Земля, вероятно, не будет разрушена. Хотя наша планета вообще может пережить фазу красного гиганта у Солнца. Но все живое на нашей планете точно будет уничтожено, считают астрономы.

