Получен первый в истории снимок полярного магнитного поля Солнца: такого сюрприза никто не ожидал

В этом году впервые в истории ученые получили изображение полярной области Солнца — снимок преподнес неожиданный сюрприз. Ученые теперь считают, что магнитное поле на самом деле движется к полюсам быстрее, чем ожидалось.

Миссия Европейского космического агентства Solar Orbiter была переведена на орбиту с наклоном относительно плоскости Солнечной системы — это позволило ученым впервые в истории получить изображение полярного магнитного поля Солнца. Первые научные данные, полученные с этого невероятного вида, уже опубликованы и преподнесли ученым сразу несколько любопытных сюрпризов, пишет IFLScience.

Благодаря миссии ученым впервые удалось изучить магнитное поле в полярных областях Солнца. Магнитное поле Солнца лежит в основе его 11-летнего цикла активности, и то, что происходит на полюсе, важно. Однако ранее ученые не могли наблюдать его подобным образом.

Солнечная магнитная активность характеризуется циркуляцией плазмы в каждом солнечном полушарии. Приповерхностная плазма дрейфует от экватора к полюсам, а затем, располагаясь внутри Солнца, возвращается к полюсам. По словам исследователей, этот цикл затрагивает все полушарие, и полюса ранее всегда считались ключевым регионом этого процесса, но до этого момента ученые имели лишь поверхностное представление о происходящем.

Миссия Solar Orbiter изменила ситуацию: орбитальный аппарат смог отслеживать ячейки горячей плазмы, разделяющей поверхность Солнца, также известные как супергранулы. Известно, что супергранулы в два, а то и три раза больше Земли, а в результате конвекции плазмы их горизонтальная поверхность оттесняет силовые линии к краям. В результате образуется то, что мы видим как магнитную сеть Солнца.

Основываясь на поверхностном представлении, ранее считалось, что плазменные ячейки и магнитное поле смещаются к полюсам медленнее, чем на экваторе. Однако миссия показала, что скорость на самом деле в разы выше ожидаемой — около 10-20 метров в секунду — то есть, почти такая же, как и на более низких широтах.

По словам руководителя исследовательской группы Института исследований Солнечной системы Макса Планка, первого автора исследования Лакшми Прадил Читта, супергранулы на солнечных полюсах на самом деле действуют как своего рода трассер и впервые в истории позволяют увидеть полярную составляющую глобальной 11-летней циркуляции Солнца.

Авторы исследования также отмечают, что понимание движения плазмы предоставило важные подсказки о магнитном поле в глобальном масштабе. Ученые признают, что это лишь начало и пока неясно, действительно ли "магнитный конвейер" Солнца замедляется на полюсах. Новые данные в очередной раз доказывают, насколько важны наблюдения подобных миссий для общего понимания Солнца.

