Старіючі зірки знищують свої планети частіше, ніж ми думали: що буде із Землею

Астрономи виявили переконливі докази того, що зірки в стадії червоного гіганта поглинають близькі до них планети. Сонце в майбутньому також стане червоним гігантом.

Вчені за допомогою космічного телескопа TESS виявили, що старіючі зірки, які існують у стадії червоного гіганта, мають більш руйнівний вплив на найближчі планети, ніж передбачалося. Сонце також перетворитися на червоного гіганта і вчені з'ясували, що станеться з нашою планетою. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Зірки, такі як Сонце, стають червоними гігантами, коли в їхніх ядрах закінчується водень, необхідний для термоядерного синтезу, внаслідок якого виділяється енергія для підтримки життя зірки. Зірки стають червоними гігантами на останніх етапах свого життя. Після виснаження водню в ядрі, останнє стискається, а зовнішні шари зірки значно розширюються. Таким чином, зірка, схожа на Сонце, стає приблизно в 1000 разів більшою за свій початковий розмір.

Сонце стане червоним гігантом приблизно через 5 млрд років і вважається, що розширення зірки знищить Меркурій, Венеру, а можливо і Землю. Але це не єдиний метод руйнування планет, який, як з'ясували астрономи, використовують зірки, будучи червоними гігантами.

Астрономи провели спостереження за тисячами зірок, які старіють і є червоними гігантами. Дослідження показало, що планети набагато рідше зустрічаються на близьких орбітах навколо червоних гігантів, що означає, що багато планет знищуються, коли їхні зірки перетворюються на червоних гігантів. Дослідження надає переконливі спостережні докази такої загибелі планет.

Також астрономи отримали доказ того, що в міру того, як зірки перетворюються на червоних гігантів, вони можуть швидко викликати зсув сусідніх планет по спіралі до зірок, що призводить до їхнього знищення. Астрономи кажуть, що очікували побачити такий процес, але були здивовані тим, наскільки ефективно зірки поглинають свої близькі планети.

Автори дослідження дійшли висновку, що гравітаційна взаємодія червоного гіганта і найближчих планет призводить до звуження орбіт останніх, що змушує планети обертатися по спіралі. У результаті планети розпадаються на частини і падають на зірку.

Астрономи вважають, що на початковій стадії перетворення Сонця на червоного гіганта Земля, ймовірно, не буде зруйнована. Хоча наша планета взагалі може пережити фазу червоного гіганта біля Сонця. Але все живе на нашій планеті точно буде знищено, вважають астрономи.

