У спутника Сатурна есть пригодный для существования внеземной жизни океан, считают ученые

Астрономы считают, что ледяной спутник Сатурна Энцелад имеет долгосрочную стабильность, необходимую для развития жизни за пределами Земли.

Ученые получили первые доказательства существования сильной потери тепла на северном полюсе Энцелада. Этот открытие опровергает прежние предположения о том, что потеря тепла происходит только на южном полюсе спутника Сатурна. Это открытие подтверждает, что Энцелад выделяет намного больше тепла, чем можно было бы ожидать, если бы спутник Сатурна был неактивным телом. Таким образом исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подтверждает возможность существования внеземной жизни в подземном океане Энцелада, пишет Phys.

Энцелад является активным ледяным спутником Сатурна, под поверхностью которого находится глобальный океан из соленой воды. Этот океан, как считается, является источником тепла Энцелада. Наличие жидкой воды, тепла и необходимых химических веществ, таких как фосфор и сложные углеводороды, означает, что в подземном океане могут существовать все условия для развития и существования жизни за пределами Земли.

По словам ученых, этот подземный океан может поддерживать жизнь только при наличии стабильной среды, где потери и прирост энергии находятся в равновесии. Этот баланс поддерживается тем, что гравитация Сатурна растягивает и сжимает Энцелад, что приводит к созданию внутреннего тепла.

Если Энцелад не получит достаточно энергии, активность на его ледяной поверхности замедлится или прекратится, а подземный океан может замерзнуть. С другой стороны, избыток энергии может привести к усилению активности океана, изменяя его среду.

По словам астрономов, до сих пор прямые измерения потерь тепла у Энцелада проводили только на его южном полюсе. Там из трещин во льду на поверхность вырываются огромные струи водяного льда и водяного пара. Считалось, что такая активность не существует на верном полюсе спутника Сатурна.

Ученые провели новый анализ данных, собранных космическим аппаратом "Кассини". Эти данные использовались для измерения количества энергии, которую Энцелад теряет из своего подземного океана с температурой около нуля градусов Цельсия, когда тепло проходит через ледяную поверхность с температурой около минус 223 градуса Цельсия и затем выходит в космос.

Астрономы обнаружили, что поверхность на северном полюсе Энцелада примерно на 7 градусов теплее, чем предполагалось. Эту разницу можно объяснить только утечкой тепла из подземного океана. Измерения показали, что потеря тепла на единицу площади по всей поверхности Энцелада, учитывая тепло с северного и южного полюсов, составляет примерно 54 гигаватт.

Исследование показывает, что баланс потери и приобретения тепла на Энцеладе свидетельствует о том, что подземный океан может оставаться жидким в течение очень длительных периодов времени. Это может обеспечить стабильную среду, в которой потенциально может зародиться внеземная жизнь.

По словам ученых, исследование подтверждает долгосрочную стабильность Энцелада, необходимую для развития жизни за пределами Земли. Теперь астрономы намерены выяснить, существовал ли подземный океан на Энцеладе достаточно долго для развития жизни. На данный момент возраст океана все еще не определен.

