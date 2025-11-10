У супутника Сатурна є придатний для існування позаземного життя океан, вважають учені

Астрономи вважають, що крижаний супутник Сатурна Енцелад має довгострокову стабільність, необхідну для розвитку життя за межами Землі.

Вчені отримали перші докази існування сильної втрати тепла на північному полюсі Енцелада. Це відкриття спростовує колишні припущення про те, що втрата тепла відбувається тільки на південному полюсі супутника Сатурна. Це відкриття підтверджує, що Енцелад виділяє набагато більше тепла, ніж можна було б очікувати, якби супутник Сатурна був неактивним тілом. Таким чином дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, підтверджує можливість існування позаземного життя в підземному океані Енцелада, пише Phys.

Енцелад є активним крижаним супутником Сатурна, під поверхнею якого знаходиться глобальний океан із солоної води. Цей океан, як вважається, є джерелом тепла Енцелада. Наявність рідкої води, тепла і необхідних хімічних речовин, таких як фосфор і складні вуглеводні, означає, що в підземному океані можуть існувати всі умови для розвитку та існування життя за межами Землі.

За словами вчених, цей підземний океан може підтримувати життя тільки за наявності стабільного середовища, де втрати і приріст енергії перебувають у рівновазі. Цей баланс підтримується тим, що гравітація Сатурна розтягує і стискає Енцелад, що призводить до створення внутрішнього тепла.

Якщо Енцелад не отримає достатньо енергії, активність на його крижаній поверхні сповільниться або припиниться, а підземний океан може замерзнути. З іншого боку, надлишок енергії може призвести до посилення активності океану, змінюючи його середовище.

За словами астрономів, досі прямі вимірювання втрат тепла в Енцелада проводили тільки на його південному полюсі. Там із тріщин у льоду на поверхню вириваються величезні струмені водяного льоду і водяної пари. Вважалося, що така активність не існує на вірному полюсі супутника Сатурна.

Вчені провели новий аналіз даних, зібраних космічним апаратом "Кассіні". Ці дані використовувалися для вимірювання кількості енергії, яку Енцелад втрачає зі свого підземного океану з температурою близько нуля градусів Цельсія, коли тепло проходить через крижану поверхню з температурою близько мінус 223 градуси Цельсія і потім виходить у космос.

Астрономи виявили, що поверхня на північному полюсі Енцелада приблизно на 7 градусів тепліша, ніж передбачалося. Цю різницю можна пояснити тільки витоком тепла з підземного океану. Вимірювання показали, що втрата тепла на одиницю площі всією поверхнею Енцелада, враховуючи тепло з північного і південного полюсів, становить приблизно 54 гігавати.

Дослідження показує, що баланс втрати і придбання тепла на Енцеладі свідчить про те, що підземний океан може залишатися рідким протягом дуже тривалих періодів часу. Це може забезпечити стабільне середовище, в якому потенційно може зародитися позаземне життя.

За словами вчених, дослідження підтверджує довгострокову стабільність Енцелада, необхідну для розвитку життя за межами Землі. Тепер астрономи мають намір з'ясувати, чи існував підземний океан на Енцеладі досить довго для розвитку життя. Наразі вік океану все ще не визначено.

