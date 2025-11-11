Два потужні спалахи класу Х на Сонці: Землю накриє сильна геомагнітна буря (фото)

Астрономи зафіксували появу на Сонці одразу двох спалахів найпотужнішого класу. Разом із ними з'явилися кілька корональних викидів маси, які спрямовані в бік Землі.

За допомогою кількох космічних апаратів учені, які займаються спостереженням за Сонцем, зафіксували появу одразу двох спалахів на Сонці класу Х. Обидва виникли в регіоні з активними сонячними плямами AR4274. Перший спалах на Сонці стався 9 листопада, а другий — 10 листопада. Кожен спалах спровокував появу потужних корональних викидів маси, які спрямовані в бік Землі. Учені прогнозують появу сильної геомагнітної бурі на нашій планеті у вівторок, 11 листопада і в середу, 12 листопада, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Сонячний спалах — це інтенсивний викид енергії на Сонці, викликаний раптовим вивільненням магнітної енергії в активному регіоні з сонячними плямами. Під час спалахів у космос відлітає випромінювання і потік заряджених частинок, які можуть порушити зв'язок на Землі, якщо проникнуть в атмосферу планети.

Сонячні спалахи класу X — це найпотужніший клас спалахів на Сонці. Число, наступне за X, вказує на потужність спалаху. При цьому, наприклад, спалах класу X2 вдвічі потужніший за спалах класу X1.

Корональні викиди маси — це потоки плазми, які виникають разом зі спалахами на Сонці. Вони можуть досягти нашої планети і внаслідок взаємодії з магнітним полем Землі спричиняють появу геомагнітної бурі, яка може вплинути на роботу зв'язку та енергосистем.

9 листопада на Сонці з'явився спалах класу Х1.7, що призвело до короткочасного відключення радіозв'язку в деяких регіонах Землі. Разом зі спалахом до Землі попрямував потужний корональний викид маси. Цей потік плазми має досягти нашої планети 11-12 листопада.

Сонячний спалах класу Х1.2 виник 10 листопада Фото: solar-system

10 листопада на Сонці виник спалах класу Х1.2, який призвів до появи ще одного коронального викиду маси, спрямованого в бік Землі. Очікується, що цей потік плазми вріжеться в нашу планету 12 листопада.

Учені, які займаються прогнозуванням космічної погоди, вважають, що 11 і 12 листопада на Землі може виникнути сильна геомагнітна буря.

Також астрономи вважають, що під час другого спалаху в космос міг полетіти ще один потік плазми. Але поки не зрозуміло, спрямований він у бік Землі чи ні. Але вчені прогнозують, що цей корональний викид маси може зіткнутися з нашою планетою 12 листопада.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що зірки, схожі на Сонце, наприкінці свого життя знищують сусідні планети частіше, ніж передбачалося. Учені з'ясували, яке майбутнє чекає на Землю.

Також Фокус писав про те, що у супутника Сатурна є придатний для існування позаземного життя океан. Астрономи вважають, що крижаний супутник Сатурна Енцелад має довгострокову стабільність, необхідну для розвитку життя за межами Землі.