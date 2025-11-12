Індія провела випробування парашутів для першої в історії пілотованої місії в космос (відео)

Індія вперше у своїй історії збирається відправити в космос своїх астронавтів за допомогою індійської ракети і космічного корабля.

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) заявила про те, що минулого тижня відбулося нове успішне випробування парашутної системи космічного корабля "Гаганьян". До цього подібне випробування було проведено у вересні цього року. Таким чином Індія зробила ще один крок вперед на шляху до першого в історії цієї країни пілотованого польоту в космос. Якщо все піде за планом, то Індія стане четвертою країною після США, СРСР/Росії, і Китаю, якій вдалося власними силами відправити астронавтів на орбіту, пише Space.

ISRO успішно завершила нове випробування парашутної системи корабля "Гаганьян", на якому індійські астронавти вирушать на орбіту. Індія вперше хоче використовувати свою ракету-носій і космічний корабель для відправки індійських астронавтів у космос.

Випробування парашутної системи відбулося 3 листопада, коли літак Іл-76 ВПС Індії підняв на висоту 2,5 км імітатор космічного корабля "Гаганьян" вагою понад сім тонн. Після цього імітатор корабля був скинутий вниз, що призвело до розкриття парашутів. Вони використовуються для уповільнення корабля з астронавтами в атмосфері після того, як місія повернеться з орбіти.

Загалом у космічного корабля є три основні парашути, які розкриваються поетапно, що призводить до повного розкриття. За словами інженерів ISRO, парашутна система розроблена таким чином, що корабель зможе спуститися навіть за допомогою двох парашутів у разі надзвичайної ситуації. Це випробування якраз і показало, що два з трьох основних парашутів відмінно справляються з поставленими завданнями.

У ISRO заявили, що під час випробування оцінювали структурну цілісність парашутної системи і розподіл навантаження в умовах асиметричного розкриття, яке може статися під час реального спуску корабля з астронавтами.

Згідно з повідомленням ISRO, парашутна система розкрилася за планом, а імітатор корабля здійснив м'яку посадку.

Якщо подальші випробування всіх систем космічного корабля "Гаганьян" пройдуть успішно, то Індія планує відправити своїх астронавтів у космос у першому кварталі 2027 року. Але до цього в космос тричі буде запущено космічний корабель без екіпажу, але з гуманоїдним роботом на борту.

Згідно із заявою ISRO, на орбіту вирушать один або два індійські астронавти. Успіх цієї місії зробить Індію четвертою країною в історії, яка самостійно запустила астронавтів у космос, після США, СРСР/Росії та Китаю.

