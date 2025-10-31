Компания Илона Маска собирается ускорить доставку астронавтов NASA на Луну (фото)

Компания SpaceX, возможно, пересматривает свои планы по высадке астронавтов на Луну. Она должна состоятся в 2028 году. Компания Илона Маска заявила о том, что собирается упростить эту миссию в ответ на критику NASA.

Компания Илона Маска SpaceX заключила контракт с NASA, предусматривающий создание посадочного лунного модуля, на котором астронавты миссии "Артемида-3" должны совершить посадку на Луну в 2028 году. Посадочный модуль является модифицированной версией верхней ступени самой большой и самой мощной ракеты в мире Starship. Верхняя ступень с таким же названием по сути является космическим кораблем. Но глава NASA заявил о том, что, возможно, для этой миссии будет использоваться другой посадочный модуль, ведь SpaceX, по его мнению, не укладывается в сроки разработки. Илон Маск заявил, что Starship выполнит поставленную задачу и доставит астронавтов NASA на Луну, пишет Space.

На прошлой неделе, как уже писал Фокус, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил, что космическое агентство планирует привлечь к разработке посадочного лунного модуля другие компании. По словам Даффи, SpaceX может не успеть создать посадочный модуль Starship вовремя и провести критически важные испытания.

Это заявление не понравилось основателю SpaceX Илону Маску. В течение следующих нескольких дней он неоднократно критиковал Даффи в социальной сети X за это решение. 30 октября появилось официальное заявление SpaceX, которое касается разработки посадочного лунного модуля Starship, необходимого для высадки астронавтов на Луну в 2028 году в рамках миссии "Артемида-3". Также SpaceX представила фотографию внутреннего пространства лунного модуля.

Так будет выглядеть посадочный лунный модуль Starship Фото: SpaceX

Согласно заявлению SpaceX, компания сейчас параллельно работает над усовершенствованием ракеты Starship, а также над разработкой лунного посадочного модуля. При этом, как заявляется, компания уже завершила много поставленных задач. В частности, были проведены испытания защиты лунного модуля от микрометеоритов и космического мусора, а также создана система управления и жизнеобеспечения. В начале 2026 года компания планирует отправить корабль Starship на околоземную орбиту, чтобы проверить процесс дозаправки в космосе. Дело в том, что посадочный модуль не будет иметь нужно количество топлива, чтобы добраться до Луны, а потому он должен получить дополнительное топливо от другого корабля Starship на орбите.

Компания SpaceX подтвердила, что разделяет цель NASA как можно быстрее доставить астронавтов на Луну. Компания заявила, что готова проявить гибкость, чтобы помочь воплотить в жизнь стремление NASA к созданию устойчивого присутствия человечества на спутнике Земли.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Согласно заявлению SpaceX, компания постоянно реагирует на запросы NASA по мере изменения требований к миссии "Артемида-3". Для более быстрой доставки астронавтов на Луну компания готова упростить архитектуру миссии, что одновременно повысит безопасность экипажа.

Согласно плану NASA, четыре астронавта на борту космического корабля Orion, который выведет в космос ракета Space Launch System, доберутся до Луны. На окололунной орбите их будет ждать посадочный модуль Starship. Астронавты переместятся в Starship, который доставит их на поверхность Луны, а затем вернет обратно на корабль Orion.

В последний раз астронавты NASA побывали на Луне в конце 1972 года. Фото: NASA

В сообщении SpaceX не содержится подробностей о возможной упрощенной архитектуре миссии "Артемиды-3". Но Илон Маск заявил, что Starship выполнит миссию на Луну, как и планировалось.

Напоминаем, что в последний раз астронавты NASA побывали на Луне в конце 1972 года.

